1.4 milyar $ yatırımla 1400 kişiye iş

02 Temmuz 2020

Kalyon Holding’in iki fazdan oluşan entegre güneş paneli yatırımından, 400 milyon dolara kurulan ilkinin açılışı için geri sayım başladı. Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen tesis, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım ile kurulan Karapınar Güneş Enerji Santrali de tamamlandığında, her iki üretim hattında toplam bin 400 kişi çalışacak.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “İki tesis için toplamda 1.4 milyar dolarlık yatırım yapmış olacağız. Ayrıca şu an bulunduğumuz tesiste AR-GE merkezi kuracağız ve yaklaşık 100 mühendis görev alarak milli teknoloji üretiminde önemli rol oynayacak” dedi.

Montajı bitme aşamasına gelen Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tam entegre güneş paneli üretim fabrikasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Meclis Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz teknik incelemelerde bulundu. Toplam 100 bin metrekarede kurulan fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip olacak.

Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ve Orta Doğu’daki tek entegre güneş paneli fabrikasının, 4 farklı üretimi bir araya getiren tek entegre tesis olduğunu vurguladı. Dönmez “Daha çok yerli daha çok yenilebilir enerji mottosuyla yola çıktık. Kendi kaynaklarımızı kendi yerli teknolojimiz ile elektriğe dönüştürmek istiyoruz. Bu tesiste de üretilecek paneller önce Karapınar’da yapılacak güneş enerji santralinde kullanılacak. Ardından da yurt dışına ihraç fırsatları kullanılarak, yerli teknolojiyi yurt dışına göndereceğiz. Dünyanın farklı yerlerinde ‘Made In Türkiye’ yazılı güneş panellerini göreceğiz. Türkiye’nin güneşi daha çok parlayacak” dedi.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da fabrikanın Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikası açısından da büyük öneme sahip olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “3 yıl önce dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın çok önemsediği Karapınar Güneş Enerji Santrali için düğmeye bastık. Yüzde 70’in üstünde yerlilik oranıyla kurulacak 1000 MW’lık Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin panelleri ise bu fabrikada üretilecek. Şu an bu ve Karapınar faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin elektrik üretimindeki güneş enerjisinin payı da yüzde 20 artacak. Hem Ankara Sanayi Bölgesi’nde üreteceğimiz güneş panelleri hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nde üreteceğimiz elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolar katkı sağlayacağız.