14 ülkeden 40 yabancı ortakla 1.2 milyar TL'lik AVM yapıyor

Leyla İLHAN

Gayrimenkul sektöründe 2000 yılından bu yana V markalı konut ve kampüs projeleri geliştiren İsra Holding, son dönemde pandemi, döviz kuru gibi ticari gelişmelerden olumsuz etkilenen AVM sektörüne 1.2 milyar liralık yatırımla girdi. 2023 yılında Başakşehir’in Kayabaşı bölgesinde ‘V Mall İstanbul’ Alışveriş Merkezi’ni açmaya hazırlanan şirket, yatırımın yarısını kendi öz kaynakları, yarısını da aralarında Amerika, İngiltere, Kuveyt, Katar ve Danimarkalıların olduğu 40 ortakla gerçekleştiriyor. Geliştirici firma olarak gayrimenkul sektöründe 20’nci yılına giren şirketlerinin katma değer ve istihdam yaratan sektörlere de yönelebildiğini söyleyen İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, AVM sektörünün döviz ve pandemiye bağlı olarak geçirdiği zor döneme rağmen, kendilerinin pozitif bir ivme ile sektöre girdiğini söyledi. AVM’yi banka ya da döviz borçlanması yerine Türk Ticaret Kanunu’nun sağladığı Çoklu Uluslararası Ortaklıkla kurdukları yapı ile yapacaklarını anlatan Tavlı, “Çeşitli projelerde 12 yıldır birlikte çalıştığımız 14 ülkeden 40 civarında bir ortaklık yapısıyla hareket ediyoruz. Projenin yüzde 50’si İsra Holding bünyesinde, geri kalanı ise ortaklık yapısıyla çözerek hareket ediyoruz” dedi.

“İdeal AVM ölçülerinde olacak”

Toplamda 119 bin metrekare inşaat alanına sahip olan AVM’nin şu anda arsa dahil yatırım değerinin 1.2 milyar lira olduğunu aktaran Tavlı, arsayı çıkardıklarında piyasaya demir, çimento gibi 300 alt sektöre 650 milyon TL bandında bir kaynak aktarmış olacaklarını söyledi. 40 bin metrekare kiralanabilir alanı olacak AVM’nin böylece ideal AVM kriterlerine uygun olarak yapılacağını aktaran Tavlı, “Bu büyüklüğün üzerindeki AVM’lerde mağazalar kendini tekrarlamaya başlıyor. Onun için genel gider gibi nedenlerden dolayı da AVM’nin karlılığını düşürüyor” diye konuştu. AVM’nin Türkiye’nin uydu kenti olan Başakşehir’de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Millet Bahçesi, Olimpiyat Stadı ve İstanbul Havalimanı ile birlikte yapımı planlanan Kanal İstanbul’un kesişim noktasında yer aldığını aktaran Tavlı, zemin itibariyle de İstanbul’un en güçlü zemin yapısına sahip bölgesinde yer alacağını söyledi. Tavlı, birçok AVM’nin otobana çıkarken, kendi AVM’lerinin Milet Bahçesi’ne baktığını, bu sayede 10 bin adımlık alanda insanların hiç araç kullanmadan alışverişe gelme imkanı bulacağını kaydetti.

Bolu’da 600 milyon liralık turizm yatırımı

Turizmle ilgili arayışlarının olduğunu belirten Abdurrahim Tavlı, bu nedenle 3.5 yıl önce Ankara ile İstanbul’un arasında 30 milyonluk nüfusun olduğu çemberde yer alan Bolu’ya giriş yaptıklarını söyledi. V Orman Resort adıyla yapımına başlanan 600 milyon liralık projede 5 yıldızlı bir otel ile apart otel, villaların bulunduğunu aktaran Tavlı, projenin hayvan ve balık çiftlikleri, tarım alanları, termal suyu, alternatif tıp merkezleri, oyun alanları, helikopter pistine ev sahipliği yaptığını belirtti. Projenin ilk etabında yüzde 95’lik bölümü tamamladıklarını anlatan Tavlı, bahar itibariyle de otelin inşaatına başlayacaklarını duyurdu. 2023 yılında diğer etapları tamamlamayı planladıklarını aktaran Tavlı, 3 katlı otel konseptli villa ve apartların hisseli modelle satışa sunulacağını, diğer bölümleri ise kendilerinin işleteceklerini belirtti. Tavlı, tesis yüzde 100 açıldığında 300’e yakın kişiye istihdam sağlayacaklarını ifade etti.