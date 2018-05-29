15 bin konut için ilk adım atıldı

29 Mayıs 2018

Emlak Konut GYO, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki arsasını yüzde 50'sini 312.5 milyon lira + KDV bedelle THY Havaalanı Gayrimenkul'e satmak için protokol imzaladığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, iki şirketin arsa üzerinde etaplar halinde geliştireceği projelerden elde edilecek "net kazanç", Emlak Konut ve THY Havaalanı Gayrimenkul arasında yüzde 50-50 paylaşılacak.

Açıklamaya göre, Arnavutköy ilçesi Dursunköy mahallesindeki arsa 3.64 milyon metrekare büyüklüğünde.

Emlak Konut'un 5 yıl önce Yıldız Holding'den satın aldığı arazi Kanal İstanbul güzergâhında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada havalimanı personeli için büyük bir konut projesi planladığını söylemiş ve “3. havalimanına yakın bir yere personel için 10 bin konut yapıyoruz” demişti.