1.5 milyar dolarlık tesis yarın açılacak
1.5 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen "Kazan Soda" tesisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak.
Ciner Grubu'nun, 1.5 milyar dolarlık yatırımla inşa ettiği "Kazan Soda" tesisi faaliyete geçiyor.
Tesislerin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Yeni tesisle birlikte 2 bin 200 kişilik istihdam rakamına ulaşacak Kazan Soda, üretiminin tamamını ihraç edecek.
Soda külü nedir?
Soda külü; cam, deterjan ve temizlik üretiminde hammadde; gıda ve ilaçta da katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.