15 şubeye ulaşan GYMFIT franchise ile büyüyecek

AYŞE KAYTAN UÇAK

GYMFIT Başkan Yardımcısı Onurkan Ünal, GYMFIT markasının spor odaklı konsepti, geniş ve ferah alanlarda kapsamlı ve adetli ekipmanlarla sektöründe fark yarattığını söyledi.

Her geçen gün Türkiye’de artan spor bilincinin markalarının gelişmesine katkı sunduğunu aktaran Ünal, “Biz de bu doğrultuda verilen hizmetin kalitesini en iyi rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz” dedi.

Gymfit’i Türkiye’nin nüfus yoğunluğu olan şehirlerde franchise ile büyütmeyi hedefledikleri belirten Ünal, “Tesislerimizin konsepti ve iç donanımı gereği büyük metrajlar ve fiziksel koşullar ve ekipmanlarla kalitemizin aşağı düşürmeden frenchise konseptimiz üzerinde çalışmaktayız. En kısa sürece Frenchise taleplerinizi karşılayacağız” diye konuştu.

"Çok yönlü hizmet sunuyoruz"

7 yıl içerisinde İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Eskişehir’de 15 şubeye ulaştıklarını belirten Ünal, bunların yüzde 90’nın AVM’ler bulunduğunu ve zengin ekipmanlarla hizmet verdiklerini ifade etti.

“Sektörümüzde spor aletleri ve spor tesisleri konusunda daha kaliteli hizmet adına tüm koşulları zorlayarak işimizin en iyisini yapmak öncelikli hedefimiz” diyen Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şirketimizin iki sektörde de hedefi, ülkemize yakışır spor tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi, operasyonların doğru yönetilmesi konusunda dünyadaki en iyi normları yakalamaktır.

Bugün 3-4 bin metrekare alana sahip bir spor salonunu baştan aşağıya en ince ayrıntıları ile kurup faaliyete geçirmek uzmanlık gerektirir.. Biz özel ve kamuya yaptığımız spor tesislerinde iç mimarisinden spor malzemelerine, yazılımından teknik takibine kadar çok yönlü hizmet sunuyoruz.”