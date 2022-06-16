150 milyon dolarlık petrokimya yatırımının müteahhitliğini GAMA yapacak

ANKARA(DÜNYA) - GAMA Endüstri, petrokimya şirketi Maleik Anhidrit Üretim A.Ş. ile yıllık 50 bin ton kapasiteli Maleik Anhidrit Üretim Tesisi Projesinin müteahhitlik işlerini gerçekleştirmek üzere sözleşme imzaladı. Toplam 150 milyon dolar büyüklüğündeki yatırım projesi hayata geçtiğinde, Türkiye’nin yıllık ithalatı 100 milyon dolar azalacak.

GAMA Endüstri’den yapılan açıklamaya göre, Gebze’de yapılacak üretim tesisinin, Detay Proje Mühendislik ve Satınalma Mühendisliği Yönetimi Müteahhitliği GAMA tarafından gerçekleştirilecek. Yatırımın inşaat ve montaj işlemleri 2022 yılı içinde başlayacak.

Projeye ilişkin açıklama yapan, GAMA Endüstri ve Güç Sistemleri Genel Müdürü Ahmet Ligvani, sektörde 63 yıllık bir marka olarak bir çok ilke imza attıklarını kaydederek, bu proje ile Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, yıllık 50 bin tonluk anhidrit tesisinin faaliyete geçmesiyle Türkiye’nin yıllık 100 milyon dolarlık ithalatının önüne geçilmiş olacak. Yaklaşık 150 milyon dolarlık doğrudan yatırım ile bu hammadde Türkiye’de ilk kez üretilmiş olacak.