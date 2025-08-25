18 milyar dolarlık anlaşma yolda: ABD merkezli Keurig Dr Pepper, AB'li JDE Peet'si ile masada

ABD merkezli içecek şirketi Keurig Dr Pepper Inc (NASDAQ:KDP), Avrupa’nın önemli kahve gruplarından JDE Peet’s ile yaklaşık 18 milyar dolarlık anlaşmaya yakın.

Wall Street Journal, konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiler ile hazırladığı habere göre; anlaşmanın ardından birleşik şirketin içecek ve kahve birimlerini tekrar ayırmayı planladığı belirtiliyor.

Bu adım, 2018 yılında gerçekleşen Keurig ile Dr Pepper birleşmesini fiilen geri alacak nitelikte.

Amsterdam merkezli JDE Peet’s’in değeri yaklaşık 15 milyar dolar, Keurig Dr Pepper’ın piyasa değeri ise 50 milyar dolar civarında bulunuyor.