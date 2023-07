18 milyon kullanıcı hedefleyen Hopi yenilendi

Takip Et

Mehtap HALICI

Boyner Grubu şirketlerinden Hopi, kullanıcılarına ve iş ortaklarına sunduğu hizmet ve teknolojiye, ödeme çözümlerini de ekleyerek baştan aşağıya yenilendi. Hopi’nin 2024'e, 18 milyon kullanıcıyla girmeyi planladığını belirten Hopi CEO’su Yalın Özcan, “Tüketicilere en ekonomik, özgür ve demokratik bir dijital alışveriş imkânı sunuyoruz. Yeni Hopi dünyasında her bir kullanıcıyı hiper-kişiselleştirilmiş Hopi deneyimiyle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi. Hopi’yi baştan aşağı yenilediklerini anlatan Yalın Özcan, perakende sektöründe daha önce yapılmamış uygulamalara imza attıklarını söyledi. Hopi dünyasında; kampanya, satış, alışveriş, reklam platformu tarafında toplamda 800 markanın yer aldığını kaydeden Özcan, Hopi’nin aktif müşteri sayısının yaklaşık 5.5 milyon olduğunu ve yıl sonuna kadar bunun yüzde 30-40 seviyesinde artmasını beklediklerini söyleydi. Özcan, “Aktif müşteri sayısında başlangıç hedefimizi 7 milyonun üzerinde belirledik. Veri analizi ve hiper kişiselleştirme uygulamaları ile tüketicilere özel, kolay ve avantajlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. 2015’ten bu yana teknolojimizi ve altyapımızı sürekli geliştiriyoruz. Her geçen gün daha da akıllanıyoruz. Bugün her 5 kişiden birinin cebindeyiz. Hopi’yi Türkiye’nin ‘unicorn’larından biri yapma amacındayız” dedi. Özcan, kuruldukları günden bu yana geçen 8 yılda Hopi kullanıcılarının harcadığı paracık miktarının da 1,2 milyar TL’yi bulduğunu ifade etti.

Hopi’nin dijital dünyadaki hedefi “herkesin cebine girmek”

Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama ve CRM’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın ise dijital dünyada Hopi’nin hedefini “herkesin cebine girmek” olarak özetledi. Hopi’nin logosunun da yenilendiğini ifade eden Aydın, “İlk logo tasarımımızda Hopi dünyasını dört farklı renkle temsil ediyorduk. Hayatın içindeki Hopi’yi, hayatın renkleriyle logomuza yansıttık. Böylece renkli Hopi dünyasını muhafaza ettik hem de yenilenen Hopi için sade bir duruş yakaladık” şeklinde konuştu.