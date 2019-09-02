18 şirketini birden satıyor!

02 Eylül 2019

Kerim ÜLKER

Dünyanın en büyük enerji şirketleri arasında gösterilen Güney Koreli Hanwha, 5 yıl önce aldığı Türkiye’deki yatırım sürecini sona erdiriyor. 2014 Mayıs ayında önce İstanbul’da açtığı ilk şirketi ile Türkiye’ye adım atan Hanwha, önce ihale ile aldığı YEKA projesindeki paylarını Kalyon Grubu’na sattı, ardından sahibi olduğu 18 farklı şirketini devretmeye karar verdi.

Hanwha, Aceka Turizm, Altaylar Altyapı ve Malzeme, Bilgidar İletişim, Buselik Enerji Sanayi, Dimetoka Enerji, Efl ak Enerji Sanayi, Greenland Altyapı ve Malzeme, Hazar Altyapı, Hersek Enerji, İsfahan Enerji, Kanije Enerji, Kartal Altyapı ve Malzeme, Kent Altyapı, Lisola Elektrik Üretim, Onan Enerji Üretim, Segah Enerji, Turaneli Enerji ve Yama Enerji adlı şirketlerinin tamamını devrediyor. Hanwha’nın yüzde 100 hissesine sahip olduğu bu 18 şirketin neredeyse tamamı güneş enerjisi alanında çalışıyor. Güney Koreli dev, 18 şirketin hepsini Adıyamanlı iki aileye satacak. Adıyamanlı Güçlü ve Turanlı aileleri ile masaya oturan Koreli Hanwha anlaşırsa, Türkiye’den çekilmek için önemli bir adım atacak.

Bu şirketlerin neredeyse önemli kısmı 50 bin TL sermayeye sahip. Ancak Aceka Turizm’in sermayesi 4.9 milyon, Bilgidar İletişim gibi firmaların sermayesi ise yaklaşık 3 milyon lira civarında.

TÜRKİYE’YE MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

“Enerji alanında Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak olan ilklerin fabrikası” sloganıyla tanıtılan Hanwha’nın Ankara’daki tesisinin temel atma töreni 2017’de yapılmıştı. 1.3 milyar dolarlık maliyete sahip devasa projeyi Güney Kore'nin en büyük şirketlerinden Hanwha ile Türkiye'nin önde gelen firmalarından Kalyon Grup ortaklaşa yapmak için çalışma başlatmıştı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın yer aldığı temel atma töreni ile YEKA- Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi’nin hayata geçmesi planlandı.

Bilindiği üzere Konya Karapınar'da Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde bulunan ve 1.000 megavat kapasite tahsisli Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı YEKA-1 Güneş Enerji Santrali (GES) ihalesini, 2017 yılı Mart ayında Kalyon-Hanwha Grubu kazanmıştı. İhalenin üzerinden neredeyse 2 yıl geçmesine rağmen projeye tamamlanmadı. Ardından Kalyon ile Güney Koreli Hanwha, ortaklığı sonlandırma kararı aldı. Koreli dev, hisselerini Kalyon’a devrederek Türkiye’den çıkmak için ilk adımını atmıştı.

18 şirketini satarak Güney Koreli şirket, bu süreci tamamlamak üzere. Türkiye, birkaç milyar dolarlık Volkswagen yatırımı için gecesini gündüzüne katmış durumda. Vergi indirimleri, alım garantileri en çok konuşulan konular arasında. Güney Kore’nin en büyük şirketlerinden biri olan, toplam aktifleri 166 milyar doları bulan, cirosu ise 56 milyar dolara varan Hanwha’nın Türkiye’de varlık satışına girmesi pek dikkate alınmıyor nedense…