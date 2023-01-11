1800 genç geleceğin yetkinliklerini dinledi
Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) ve MEF Üniversitesi tarafından desteklenen MZVMEF YetGen Zirvesi, ilham veren konuşmacılar ve heyecan veren performanslarla Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Türkiye’nin farklı şehirlerinden 1800’ü aşkın genci bir araya getiren MZV-MEF YetGen Zirvesi, Yetkin Gençler Youtube kanalında da canlı olarak yayınlandı.
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül: “Bilim, inovasyon ve teknolojinin ışığında hızla değişen dünyada gençlerin de var olabilmesi, birer dünya vatandaşı olarak söz sahibi olabilmeleri için geleceğin yetkinliklerini kazanmaları çok önemli” dedi.