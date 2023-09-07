2 aracı kurum Petkim'in hedef fiyatını yeniledi!

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, yılın ikinci çeyreğini 221 milyon lira net kâr, 10,6 milyar lira net satış rakamıyla kapattı.

2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. 6 hedef fiyatın ardıdan Gedik yatırım ve Deniz Yatırım da Petkim'in hedef fiyatında güncelleme yaptı.

Gedik Yatırım

Gedik Yatırım, Petkim için hedef fiyatını 19,77 TL’den 19,44 TL’ye yükselterek tavsiyesini “endeks üstü getiri” den “endekse paralel getiri”ye revize etti.

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, Petkim için hedef fiyatını 18.7 TL ve tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.