2 aracı kurum Şişecam'ın hedef fiyatını değiştirdi!
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Daha önce 8 aracı güncelleme yapmıştı. Gedik Yatırım ve Citi de Şişecam'ın hisse hedef fiyatını güncelledi. Citi 55 TL’den 68 TL’ye, Gedik Yatırım ise 8,39 TL’den 64,57 TL’ye yükseltti.
2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından aracı kurumlar da hisselerin yeni hedef fiyatlarını belirlemeye başladı. Daha önce 8 aracı güncelleme yapmıştı. Gedik Yatırım ve Citi de Şişecam'ın hisse hedef fiyatını güncelledi.
Citi'nin güncel fiyatı şu şekilde:
Citi, Şişecam için hedef fiyatını 55 TL’den 68 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Gedik Yatırım'ın güncel fiyatı şu şekilde:
Gedik Yatırım, Şişecam için hedef fiyatını 48,39 TL’den 64,57 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “endekse paralel getiri” olarak sürdürdü.