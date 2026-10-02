2 GES yatırımına Çin’den 18,3 milyon dolarlık kredi
Kardemir Çelik, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği odağındaki yatırımlarına yenilerini ekliyor.
Şirket, halka arz izahnamesinde de yer alan, Muş Bulanık’ta 9,5 MW GES ve Van Özalp Dibekli’de 23,50 MW GES yatırımları için toplam 18 milyon 275 bin dolar tutarındaki Güneş Enerjisi Santrali (GES) projelerinin finansmanına ilişkin önemli bir aşamayı tamamladı.
Projelerin finansmanı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet kredi sigorta şirketi SİNOSURE’dan kredi kullanımına yönelik onay alındı. Yaklaşık yedi ay içinde tamamlanarak devreye alınması planlanan GES yatırımlarla Kardemir Çelik’in toplam elektrik tüketiminin yüzde 10’unun yenilenebilir enerji santrallerinden karşılanması hedefleniyor. Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Toplam kurulu gücümüzü 71,9 MW seviyesine çıkarmayı planlıyoruz” dedi.