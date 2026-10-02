2 GES yatırımına Çin’den 18,3 milyon dolarlık kredi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şirket, halka arz izahnamesinde de yer alan, Muş Bulanık’ta 9,5 MW GES ve Van Özalp Dibekli’de 23,50 MW GES yatırımları için toplam 18 milyon 275 bin dolar tutarındaki Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri­nin finansmanına ilişkin önemli bir aşamayı tamamladı.

Projele­rin finansmanı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet kre­di sigorta şirketi SİNOSURE’dan kredi kullanımına yönelik onay alındı. Yaklaşık yedi ay içinde ta­mamlanarak devreye alınması planlanan GES yatırımlarla Kar­demir Çelik’in toplam elektrik tüketiminin yüzde 10’unun yeni­lenebilir enerji santrallerinden karşılanması hedefleniyor. Kar­demir Çelik Yönetim Kurulu Üye­si Özlem Bakırel, “Toplam kuru­lu gücümüzü 71,9 MW seviyesine çıkarmayı planlıyoruz” dedi.