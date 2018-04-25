2 milyar dolarlık pazarda Hektaş hamlesi

25 Nisan 2018

Bitki koruma ve hayvan sağlığı alanlarında 62 yılı geride bırakan Hektaş, her yıl ortalama yüzde 15 büyüyen ve 2017 yılında yaklaşık 2 milyar dolar büyüklüğe ulaşan pet ürünleri ve hizmetleri sektörüne giriyor. Tayland merkezli, dünyanın en büyük pet mama üreticilerinden biri olan Perfect Companion Group ile anlaşan Hektaş, SmartHeart markasını Türkiye pazarına getiriyor.

Mayıs ayında SmartHeart Gold köpek mamasıyla sektöre girecek olan marka, eylül-ekim aylarında kedi mamasını tüketici ile buluşturacak. 36 ülkede var olan SmartHeart, ‘super premium’ kategorisine konumlanırken, sadece veteriner klinikleri ve evcil hayvan ürünleri mağazalarında (pet shop) satılacak. Yavru, yetişkin ve 7 yaş üzeri olarak, yaşam evrelerine göre formüle edilen mamalar, köpeklerin besinsel ihtiyaçlarına ve damak zevklerine göre; tavuklu, somon balıklı ve kuzu etli seçeneklerine sahip olacak.

Veteriner hekimlerin en güvendiği marka olma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, “Hektaş olarak bitki koruma ve hayvan sağlığı alanında yarım asrı aşkın bir tecrübemiz var. Bu tecrübenin verdiği bilgi ve birikimle PCG ile masaya oturduğumuzda üzerinde en çok durduğumuz konu sağlıktı. Pet mama pazarında fark yaratacaksak, bu fark hayvan sağlığıyla ilgili olmalıydı. SmartHeart ürünlerinin formül aşamasından paketlenmesine kadar hayvanlar için mükemmel ürün hedefiyle çalıştıklarına ikna olduktan sonra PCG ile el sıkıştık. Uzun bir planlama ve hazırlık sürecinin ardından artık hazırız. Sağlıklı beslenmeden bahsedildiğinde akla gelen ilk marka olmayı hedefliyoruz” dedi.

Perfect Companion Group CEO’su Kanoknart Numpacharoen, “PCG olarak, bulunduğu coğrafyanın köklü ve lider bir şirketi olan Hektaş ile SmartHeart markasını Türkiye’ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 36 ülkeye Türkiye’yi de katarken, Hektaş'ın hayvan sağlığı alanındaki deneyimlerinin bize değer katacağına inanıyoruz. Türkiye pazarına getirdiğimiz SmartHeart Gold, Hektaş'la olan işbirliğimizin ilk adımı... Önümüzdeki dönemde yeni ürünlerimizin müjdesini de vereceğiz. Türkiye’deki hayvan dostlarını selamlıyor, bu işbirliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sektörel rakamlar

- Pet ürünleri ve hizmetleri sektörünün global büyüklüğü: 256 milyar dolar

- Türkiye kedi-köpek maması pazar büyüklüğü: 500 milyon TL (yaklaşık)

- Türkiye pet ürünleri ve hizmetleri pazarı büyüklüğü (2017): 2 milyar dolar (yaklaşık)

- Türkiye’de sadece kedi ve köpek olarak 4.4 milyon evcil hayvan besleniyor.

- Türkiye’de hane içinde evcil hayvan besleme oranı: %7 (balık ve kuş dahil)

- Türkiye’de evcil hayvan beslenen hane sayısı sayısı: 1 milyon 554 bin (Türkiye’de 22.2 milyon hane halkı bulunuyor – 2017 TÜİK)

- Türkiye pet ürünleri ve hizmetleri pazarı yıllık büyüme oranı: %15

- Türkiye’de hazır mama ile beslenen köpek oranı: %11

- Türkiye kedi köpek maması ithalatı 2017 yılı için bir önceki yıla % 8,6 lık artış ile 47 milyon 592 bin dolar olmuştur.

- İhracat ise bir önceki yıla göre % 13,7 artarak 7 milyon 99 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

- Türkiye’de hazır mama ile beslenen kedi oranı: %25

- Türkiye satış kanalı dağılımı: Pet shop % 57, veteriner klinikleri %11, market %19, internet % 8

- Türkiye’deki hayvan sahiplenenlerin harcama oranı (aylık) : % 69'u 0-100 TL, % 26,7’si 100-300 TL, % 4,3’ü 300-500 TL (2016 rakamları)