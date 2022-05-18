'2 şirketten biri ERP yazılımlarını güncellemeyi düşünüyor'

Tedarik zinciri kesintileri, üretim yavaşlamaları, iş gücü eksikliği gibi problemlerle karşı karşıya kalan iş dünyasında gerçek zamanlı veri, karar alma süreçleri ve kaynak yönetimi son yıllarda daha da önemli hale geldi. Teknolojide yaşanan gelişmelerle iş süreçlerinin online ortama ve bulut platformlara taşınması dijital dönüşüm süreçlerine hız verirken, şirketlerin temel iş süreçlerini tek bir platformdan, gerçek zamanlı olarak yönetmelerine olanak tanıyan kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımları, her ölçekten şirketin gündemine yerleşti. Gartner tarafından hazırlanan rapora göre, 5 şirketten 3’ünün 2024’e kadar birden çok sağlayıcının bulut ERP yazılımlarını bir ekosistem olarak devreye alacağı tahmin edilirken, Technology Evaluation Centers ise 2 şirketten birinin ERP programlarını güncellemeyi düşündüğünü belirtti.

Oracle NetSuite Çözüm Ortağı A&F Dijital Dönüşüm Teknolojileri Yönetici Ortağı Serhan Oralp, “Bulut teknolojisi dijital dönüşümün anahtarı haline geldi. IDC (International Data Corporation) de gerçek zamanlı erişim ve gelişmiş analiz yetenekleri sunan bulut tabanlı ERP’ye talebin arttığını belirtiyor. İşletmeler, büyüme performanslarını geliştirmek için bulut ERP’ye geçiş yapıyor. Oracle NetSuite Solution Provider olarak, ERP konusundaki 15 yılı aşkın deneyimimizle, bağımsız raporlarda ilk sıralarda gösterilen Oracle NetSuite ERP yazılımının modüler mimariyle tasarladığı çözümleri, ülkemizdeki katma değer üretmek isteyen işletmelere sunuyoruz. Bu sayede şirketlerin analitik ve raporlamadan depo ve sevkiyat yönetimine, satın alma ve tedarikten satış yönetimine pek çok iş sürecini tek bir sistem üzerinden kontrol etmelerini sağlıyoruz.” dedi.

"Şirketlerin yüzde 80’i modern bulut ERP programlarıyla daha üretken"

Dünyanın en büyük yazılım şirketleri arasında yer alan Oracle tarafından geliştirilen ve 29 bin işletme tarafından kullanılan NetSuite’i, Türkiye’de şirketlerin hizmetine sunduklarını belirten Serhan Oralp, “Bulut ERP yazılımları, iş süreçlerini kolay yönetilebilir ve ortak bir platforma taşıyor. Bu sayede vakit kaybına sebep olan geleneksel iş yapış biçimlerini ortadan kaldırıyor. Bulut ERP’nin faydaları operasyonel mükemmellikten müşteri memnuniyetine kadar her aşamada hissedilebiliyor. Panorama Consulting Group tarafından hazırlanan The 2022 ERP Report çalışmasına göre modern ERP yazılımlarını kullanmaya başlayan şirketlerin yüzde 80’i üretkenlik ve verimlilikte artış gözlemliyor. Şirketlerin yüzde 76,2’si iş süreçlerinin standardizasyonunu belirgin faydalar arasında sıralarken, yüzde 74,2’si iş gücü ve operasyon maliyetlerinde azalma görüyor. Bu noktada doğru bulut ERP seçimine özen göstermek gerekiyor. Temel iş süreçlerini otomatikleştiren NetSuite ERP, operasyonel ve finansal performansa gerçek zamanlı erişmeyi mümkün kılan tek bir uygulama paketi olarak sunuluyor. ERP programı paketi, finans, tedarik zinciri, operasyon, ticaret, raporlama ve üretim gibi tüm operasyonlara dair özel modüller içeriyor. Bu modüller, şirket ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterilen sektöre göre özelleştirilebiliyor.” ifadelerini kullandı.

“200 ülkede, 29 bini aşkın müşteri tarafından tercih ediliyor”

Şirketlerin teknoloji yatırımları yapmadan önce haklı olarak maliyetleri ve yatırım geri dönüşü süresini göz önünde bulundurduğuna dikkat çeken A&F Dijital Dönüşüm Teknolojileri Yönetici Ortağı Serhan Oralp, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Dijital dönüşümde ve yeni nesil kurumsal kaynak planlamada başarıya ulaşmanın yolu, en iyi ERP programlarını kullanmaktan geçiyor. Nucleus Research tarafından yapılan bir araştırmada, Oracle’ın bulut platformunda son 5 yılda önemli iyileştirmeler yaptığı ve Oracle çözümlerinin operasyonları standartlaştırmak, BT maliyetlerini azaltmak ve müşterilere çeviklik sağlamak için iyi bir konumda olduğu belirtiliyor. A&F Dijital Dönüşüm Teknolojileri olarak müşterilerimize finansal süreçleri otomatikleştirme, envanter görünürlüğünü artırma, tedarik zincirini optimize etme, sipariş yönetimini kusursuzlaştırma ve depo verimliliğini iyileştirme gibi konularda uçtan uca çözümler sağlıyoruz. Bugün 200’den fazla ülkede 29 bini aşkın işletme tarafından tercih edilen Oracle NetSuite ERP’nin modüler yapısını Türkiye’deki işletmelere uyarlayarak, toptan dağıtım, perakende, üretim, finansal hizmetler, yiyecek ve içecek gibi sektörlerde dijital dönüşümü hızlandırıyoruz.”

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