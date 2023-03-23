2 yıl içinde yurtdışına 3 yıl içinde halka açılacak

Birol BOZKURT

Küresel rekabetin her geçen gün zorlaştığı bu dönemde sürdürülebilir bir büyüme ve girişimlerin global pazara açılması artık daha önemli hale geldi. Türkiye’den dünyaya açılan girişimlerin büyüme hikayelerine her gün bir yenisi ekleniyor.

2022 yılını 650 milyon TL’ye ulaşan satış hacmi ve 15 katlık ciro büyümesiyle tamamlayan online indirim marketi BiSU, Türkiye’nin ilk 10 unicorn’undan biri olma hedefi doğrultusunda nitelikli yatırımcılarla buluşuyor. İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve 19 Ocak tarihinde SPK’dan ihraç onayı alan BiSU Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, taahhüt toplama sürecinin ilk 10 gününde 1,25 milyon dolarlık yatırım taahhüdü aldı.

Böylece Nisan ayında tamamlanması planlanan ilk faz kapsamında, belirlenen yatırım taahhüdü hedefinin yarısına sadece 10 gün içerisinde ulaşılmış oldu. Şirket 2 yıl içerisinde yurtdışına açılmayı 3 yıl içerisinde ise halka arz olmayı hedefliyor. Girişimlerin ürün ve hizmetlerini ulusal pazarın dışına çıkarmaları büyük önem taşıyor. Global açılımı gerçekleştiremeyen girişimleri gelecekte birtakım zorluklar bekliyor.

Özellikle teknoloji odaklı girişimlerin vites büyütmek için uluslararası pazarlara açılması gerekiyor. Türk girişim dünyasının son dönemde en çok konuşulan şirketlerinden BiSU, bir taraftan güçlü büyümesini sürdürürken diğer taraftan da ‘BiSU Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ ile girişim sermayesi yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara yepyeni bir enstrüman sunuyor.

“Şirket değerlemesinde hedefimiz 250 milyon dolar”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BiSU Kurucu Ortağı ve CEO’su Ergin Üner, BİSU Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun tamamen güven ortamı sağlamak için dizayn edilmiş bir modele sahip olduğunu belirtirken, fonun amacının BiSU’ya yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar ile BiSU’yu bir araya getirmek olduğunu söyledi. Fonla ilgili SPK onayının 19 Ocak’ta verildiğinin altını çizen Ergin Üner, “BiSU’ya gösterilen ilgiden son derece memnunuz ve ilk fazın en geç Nisan ayında tamamlanması adına çalışmalarımızı tekrar başlatıyoruz.

BiSU’ya inanan, vizyonumuzu paylaşan yeni yatırımcılarımızla çok daha büyük hedeflere yelken açacağız. Bugün 100 milyon dolara ulaşan şirket değerlememizi de yeni büyüme adımlarımızla birlikte yıl sonuna kadar 250 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul’un tamamını kapsadıktan sonra diğer büyük şehirlere de açılmayı hedeflediklerini söyleyen Üner, “Teslimat uygulamamızı Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Eskişehir öncelikli olmak üzere farklı şehirlere de taşıyacağız. Tüm bu şehirlerle birlikte hedefimiz gelecek yıl sonuna kadar 420 depoya ulaşmak. 3 yıllık dönemde ise, Türkiye’de 1.000 depoyla faaliyet gösteren ve 10.000 kişiye istihdam sağlayan bir organizasyona dönüşmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Doğu Avrupa ülkelerinde teste başlayacağız

Yurtdışına açılma hedefleri olduğunu söyleyen Üner, “2024’ten sonrasıyla birlikte ise, bu iş modelimizi, uygun yurt dışı lokasyonlarda da devreye alacağız. İlk olarak Yunanistan, Romanya, ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde testlere çıkacaklarını ayrıca Halka arz olma hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını şartlar oluştuğunda 3 yıl içerisinde yurtiçinde halka arz olma hedefimiz var. Eğer yurtdışında halka arz olma durumu olursa bu süre uzayabilir” ifadelerini kullandı