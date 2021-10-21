2 yılda 15 ülkeye medikal cihaz ihracatı gerçekleştirdi

2019 yılında hastane ekipmanları ve medikal malzeme ihracatı yapmak üzere kurulan Brothers Medikal, e-ihracat platformu TurkishExporter'ın katkısıyla kısa sürede 15 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

COVID-19 salgınıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken sektörlerden biri de medikal oldu. Tüm dünyada büyük bir talep artışının yaşanmasıyla Türk firmalar ürün yetiştirmek için büyük çaba sarf etti. Özellikle yakın coğrafyadaki ülkeler için Türkiye'nin önemli bir sağlık ekipmanı sağlayıcısı olduğunu söyleyen Brothers Medikal Genel Müdürü Soner Bilgiç, "Anlık ve oldukça kritik olan hastane ekipmanları ve medikal malzemelerde çevre ülkeler için Türkiye en şeffaf ve erişilebilir ülke." dedi.

"E-ihracat nitelikli talepleri ayağımıza getiriyor"

Yüzlerce Türk üreticinin ürünlerini hem geleneksel hem de dijital dünyanın tüm araçlarını kullanarak farklı ülkelere ulaştırdıklarını belirten Soner Bilgiç, "TurkishExporter ile tanıştıktan sonra çok kısa bir sürede ihracat yaptığımız ülke sayısı 15 oldu. Aralarında Fransa, İtalya, Almanya ve Macaristan gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Özbekistan, Libya ve Tunus gibi farklı coğrafyalara da ulaştı olduk. TurkishExporter sistemi üzerinden dünyanın birçok noktasından taleple bir araya gelip ihtiyaçlarını öğrenebiliyor, bu ihtiyaçlara yönelik çözümlerimizi ve tekliflerimizi iletebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye medikal cihaz ve hastane ekipmanları alanında rüştünü ispatladı"

Pandeminin sektör için büyük bir sınav olduğunu ve bu sınavı Türk şirketlerin başarıyla geçtiğini söyleyen Bilgiç, "Kendimizi pek alışık olmadığımız ve tam anlamıyla da hazırlıklı olduğumuzu söyleyemeyeceğimiz bir salgının içinde bulduk. Bu süreçte en önemli ihtiyaç hastane ekipmanları ve medikal cihazlar oldu. Söz konusu insan hayatı olunca ve bu global bir kriz haline dönünce hızlı hareket etmeniz ve ihtiyacı tam anlamıyla karşılamanız gerekiyor. Gerek üreticiler gerekse ihracatçılar pandemi dönemini oldukça profesyonel yönetti ve rüştünü ispatladı." şeklinde konuştu.