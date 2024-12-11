20 milyon euroluk Novotel Bomonti kapılarını açtı
Ibis Style İstanbul Bomonti’nin yatırımcısı Aykaç İnşaat, Bomonti’de ikinci tesisini açtı. Aykaç İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aykaç “Özellikle tasarıma çok önem gösterdik.
Hayati ARIGAN
Accor, Novotel markasının tasarım modelini yeniledi ve yatırımcılara dört seçenek sundu. Bizim seçtiğimiz Sundukovy Sisters konsepti dünyada ilk olarak burada hayata geçti.105 odalı ve 200 yatağı bulunan tesisin arsa payı dahil 20 milyon euroya mal oldu'' dedi.
Bomonti bölgesindeki oda sayılarını 5-6 yıl işinde 1000’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Aykaç, bölgede bir karma proje daha hayata geçireceklerini anlattı. Otelin mali açıdan geri dönüşümünün kendilerini işletmelerinin durumunda 10 yılı bulacağını söyleyen Aykaç,. Bomonti’ye yiyecek içecekler konusunda da yatırımlar yapmayı düşündüklerini dile getirdi. Aykaç, Novotel'de yıllık doluluk oranımızı yüzde 72 olarak belirledik” dedi.
“İstanbul'un uluslararası konumunu güçlenecek”
Novotel Bomonti Genel Müdürü Anıl Vardarcı ise, “ Otelimiz sadece konforlu bir konaklama deneyimi vadetmekle kalmayacak, ülkenin ticaret ve turizm sektörlerinin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Ayrıcalıklı iş ve eğlence deneyimleri sunarak İstanbul'un uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirmeyi, sürekli büyümesini ve başarısına katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
4 farklı konseptle tasarlandı
Novotel İstanbul Bomonti’nin, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Rus iç tasarım stüdyosu Sundukovy Sisters tarafından 4 farklı konseptle tasarlanan otel, her biri kendine özgü tarzı yansıtan modern alanlara sahip.