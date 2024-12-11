20 milyon euroluk Novotel Bomonti kapılarını açtı

Hayati ARIGAN

Accor, Novotel markasının tasarım modelini yeniledi ve yatırım­cılara dört seçenek sundu. Bi­zim seçtiğimiz Sundukovy Sisters konsepti dünyada ilk olarak burada hayata geç­ti.105 odalı ve 200 yatağı bu­lunan tesisin arsa payı dahil 20 milyon euroya mal oldu'' dedi.

Bomonti bölgesindeki oda sayılarını 5-6 yıl işinde 1000’e çıkarmayı hedefledik­lerini söyleyen Aykaç, bölge­de bir karma proje daha ha­yata geçireceklerini anlattı. Otelin mali açıdan geri dönü­şümünün kendilerini işlet­melerinin durumunda 10 yı­lı bulacağını söyleyen Aykaç,. Bomonti’ye yiyecek içecekler konusunda da yatırımlar yap­mayı düşündüklerini dile ge­tirdi. Aykaç, Novotel'de yıllık doluluk oranımızı yüzde 72 olarak belirledik” dedi.

“İstanbul'un uluslararası konumunu güçlenecek”

Novotel Bomonti Genel Müdürü Anıl Vardarcı ise, “ Otelimiz sadece konforlu bir konaklama deneyimi va­detmekle kalmayacak, ülke­nin ticaret ve turizm sektör­lerinin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Ayrıcalıklı iş ve eğlence deneyimleri sunarak İstanbul'un uluslararası sah­nedeki konumunu güçlendir­meyi, sürekli büyümesini ve başarısına katkıda bulunma­yı hedefliyoruz” diye konuştu.

4 farklı konseptle tasarlandı

Novotel İstanbul Bomon­ti’nin, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Rus iç tasarım stüd­yosu Sundukovy Sisters ta­rafından 4 farklı konseptle tasarlanan otel, her biri ken­dine özgü tarzı yansıtan mo­dern alanlara sahip.