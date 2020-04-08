20 milyon liralık satış yaptı

08 Nisan 2020

Kerim ÜLKER

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüsü ülkeler arasında rekabeti artırdı. Yerli üretim tanı kitleri üretimi yapan ülkeler arasında da Türkiye de var. Türk şirketleri yerli kit üreterek hem iç pazarı hem de yurt dışından gelen siparişlere yetişmeye çalışıyor. Bunlardan biri de Güler Yatırım Holding. Güler Yatırım’ın 2018’de satın aldığı RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler adlı şirket, şu ana kadar 18 ülkeye tanı kiti sattı. Mart ayında 5 ülkeye ihracat yapan şirket, gelen talepler üzerine 10 ülke ile daha görüşmeler halindeydi. Nisan ayı sonuna kadar 2 milyon adetlik sipariş alan RTA, şu ana kadar 1.5 milyon adet tanı ve izolasyon kiti satışı gerçekleştirdi.

Sipariş hedefi aşılacak

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada siparişte bulunan ülke sayısının arttığı ifade edildi. Açıklamada, “Şu ana kadar toplam 18 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir. Halihazırda 4 ülkeye ise numune gönderimi yapılmıştır. Satışı yapılan ürünlerden ise 19.5 milyon liralık ciro elde edilmiştir” denildi. Şirket, Nisan ayı sonuna kadar 2 milyon adetlik sipariş hedefinin de artacağını açıkladı.

Aralık 2019'dan itibaren tanı kiti geliştiren ve ihracat ağırlıklı olarak çalışan RTA, haftada 500 bin adet kit üretme kapasitesine sahip. Şirketin Gebze'deki Ar-Ge merkezinde geliştirilen moleküler tabanlı test kiti yaklaşık 3 saat içerisinde sonuç veriyor.