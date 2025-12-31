200 milyon TL yatırım ile akıllı sayaç geliştirdi
Doğal gaz regülasyon ve ölçüm teknolojileri başta olmak üzere enerji altyapısına yönelik kritik ekipman üretimi yapan ESKA Valve, 200 milyon TL yatırım ile akıllı ultrasonik doğal gaz sayacı geliştirdi.
Mehmet H. GÜLEL
ESKA Genel Müdürü Murat Çalapkulu, konut, ticari ve endüstriyel uygulamalara yönelik regülatörler, filtreler, emniyet ekipmanları ve son dönemde akıllı ultrasonik doğal gaz sayaçlarıyla geniş ve bütüncül bir ürün gamları olduğunu aktardı.
Sahip oldukları mühendislik altyapısı ve Ar-Ge yetkinliği sayesinde hem iç pazarda hem de küresel pazarlarda tercih edilen bir marka konumunda bulunduklarını bildiren Çalapkulu, “Türkiye’nin enerji altyapısında kritik rol üstlenen, yerli üretimle öne çıkan bir teknoloji şirketiyiz. Uzun soluklu bir Ar-Ge süreci ve yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım sonucunda geliştirdiğimiz akıllı ultrasonik doğal gaz sayacımız, ölçüm teknolojilerinde önemli bir dönüşümü temsil ediyor.
Sayaç; uzaktan okuma, çift yönlü haberleşme, uzaktan gaz açma-kapama, mobil ve web tabanlı izleme, anlık tüketim takibi ve gelişmiş güvenlik özelliklerini entegre bir yapıda bir araya getiriyor. ESKA ultrasonik doğal gaz sayacı ile ortalama %7 seviyesinde enerji tasarrufu öngörüyoruz” dedi. Yeni yatırımlarının yalnızca yeni bir ürün geliştirme hamlesi olmadığını ifade eden Çalapkulu, enerji sektöründe uçtan uca dijital dönüşümde somut bir örnek niteliği taşıdığını kaydetti.
Akıllı sayaçlar sayesinde ölçüm, izleme, faturalama ve güvenlik süreçleri dijital platformlar üzerinden entegre şekilde yönetilebildiğine dikkat çeken Çalapkulu, “Gerçek zamanlı veri üretimi, büyük veri analitiği ve ilerleyen aşamada yapay zekâ destekli uygulamalar ile hem tüketici tarafında bilinçli kullanım hem de sektör genelinde operasyonel verimlilik sağlanıyor” diye konuştu.
2026’da yüzde 40 büyüme hedefliyor
2025'i yatırım ve kapasite artışı bakımından yoğun ve verimli geçirdiklerini aktaran Çalapkulu, “Yurt dışında 2 yeni üretim hattını devreye alırken, ürün gamımıza üç yeni ürün ekledik. Üretim ve satış kapasitemizi yaklaşık %15 artırdık, döviz bazında %20 büyüdük. 2026'da ise 2 yeni büyüme bölgesine odaklanırken, 4 yeni ürün eklemeyi ve döviz bazında %40'a yakın büyüme hedefliyoruz” dedi.
Katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına odaklandı
Üretimlerinin önemli bir bölümünü 60’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Çalapkulu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ihracatta öne çıkan pazarların olduğunu iletti. Mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirirken, enerji altyapı yatırımlarının hız kazandığı yeni coğrafyalarda da büyüme hedeflediklerini bilgisini veren Çalapkulu, “İhracat, sürdürülebilir büyüme stratejisi temel unsurlarımızdan biri.
Global pazarlarda elde ettiğimiz ivme, üretim ölçeğimizi ve Ar-Ge kabiliyetlerimizi destekliyor. Özellikle teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracat içindeki payını artırmayı hedefliyoruz. Orta vadede ESKA markasını enerji teknolojileri alanında küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz” dedi.