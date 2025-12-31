200 milyon TL yatırım ile akıllı sayaç geliştirdi

Mehmet H. GÜLEL

ESKA Genel Müdürü Murat Çalapkulu, konut, ticari ve en­düstriyel uygulamalara yöne­lik regülatörler, filtreler, emni­yet ekipmanları ve son dönem­de akıllı ultrasonik doğal gaz sayaçlarıyla geniş ve bütüncül bir ürün gamları olduğunu ak­tardı.

Sahip oldukları mühen­dislik altyapısı ve Ar-Ge yet­kinliği sayesinde hem iç pazar­da hem de küresel pazarlarda tercih edilen bir marka konu­munda bulunduklarını bildiren Çalapkulu, “Türkiye’nin ener­ji altyapısında kritik rol üstle­nen, yerli üretimle öne çıkan bir teknoloji şirketiyiz. Uzun so­luklu bir Ar-Ge süreci ve yak­laşık 200 milyon TL’lik yatı­rım sonucunda geliştirdiğimiz akıllı ultrasonik doğal gaz sa­yacımız, ölçüm teknolojilerin­de önemli bir dönüşümü temsil ediyor.

Sayaç; uzaktan okuma, çift yönlü haberleşme, uzak­tan gaz açma-kapama, mobil ve web tabanlı izleme, anlık tüke­tim takibi ve gelişmiş güvenlik özelliklerini entegre bir yapıda bir araya getiriyor. ESKA ultra­sonik doğal gaz sayacı ile orta­lama %7 seviyesinde enerji ta­sarrufu öngörüyoruz” dedi. Ye­ni yatırımlarının yalnızca yeni bir ürün geliştirme hamlesi ol­madığını ifade eden Çalapkulu, enerji sektöründe uçtan uca di­jital dönüşümde somut bir ör­nek niteliği taşıdığını kaydet­ti.

Akıllı sayaçlar sayesinde öl­çüm, izleme, faturalama ve güvenlik süreçleri dijital plat­formlar üzerinden entegre şe­kilde yönetilebildiğine dikkat çeken Çalapkulu, “Gerçek za­manlı veri üretimi, büyük veri analitiği ve ilerleyen aşamada yapay zekâ destekli uygulama­lar ile hem tüketici tarafında bi­linçli kullanım hem de sektör genelinde operasyonel verim­lilik sağlanıyor” diye konuştu.

2026’da yüzde 40 büyüme hedefliyor

2025'i yatırım ve kapasite artışı bakımından yoğun ve verimli geçirdiklerini akta­ran Çalapkulu, “Yurt dışında 2 yeni üretim hattını devre­ye alırken, ürün gamımıza üç yeni ürün ekledik. Üretim ve satış kapasitemizi yaklaşık %15 artırdık, döviz bazında %20 büyüdük. 2026'da ise 2 yeni büyüme bölgesine odak­lanırken, 4 yeni ürün ekle­meyi ve döviz bazında %40'a yakın büyüme hedefliyoruz” dedi.

Katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına odaklandı

Üretimlerinin önemli bir bölümünü 60’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Çalapkulu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ihracatta öne çıkan pazarların olduğunu iletti. Mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirirken, enerji altyapı yatırımlarının hız kazandığı yeni coğrafyalarda da büyüme hedeflediklerini bilgisini veren Çalapkulu, “İhracat, sürdürülebilir büyüme stratejisi temel unsurlarımızdan biri.

Global pazarlarda elde ettiğimiz ivme, üretim ölçeğimizi ve Ar-Ge kabiliyetlerimizi destekliyor. Özellikle teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracat içindeki payını artırmayı hedefliyoruz. Orta vadede ESKA markasını enerji teknolojileri alanında küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyoruz” dedi.