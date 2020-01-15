2019'da KoçDigital'e 68 ödül

15 Ocak 2020

KoçSistem ve KoçDigital, 2019 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda pazarlama odağında toplam 57 ödüle layık görülürken ürün ve çözümleri ile 16; müşteri deneyiminde 10; itibar iletişimi kapsamında 10 ve marka yönetiminde 21 ödülün sahibi oldular.



Ürün ve çözüm kategorisinde 16 ödülün yanı sıra başarılı proje, marka ve itibar çalışmaları odağında müşteri deneyimine ilham veren 10, itibar iletişimi kapsamında 9, marka yönetimine örnek gösterilen 21, insan kaynakları alanında 10 ve dijital süreç yönetimi ile 2 ödülü bulunuyor.



Evren Dereci: “Aldığımız her ödül, yeni marka ve iş vizyonumuzun doğruluğunu gösteriyor”



KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, markanın yeni yol haritası itibarıyla 2019’da tempolu ve yoğun bir çalışma dönemi yaşadıklarını ifade ederek şunları söyledi;

“Bilişim sektörünün amiral gemilerinden KoçSistem’in 75 yıllık güçlü birikimi ve sektörlere ilham veren çözümleri ile 2019’a damgasını vurduğunu söylemek isterim. KoçSistem olarak yeni değer üretimine odaklanan kurumların ihtiyaç duyduğu teknoloji ve çözümleri kendilerine sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüzde yüz iştirakimiz olan KoçDigital’in başarıya odaklı çözüm ve hizmetleriyle şirketlerin dijital dönüşüm arayışlarına etkili yanıtlar üretiyoruz. Geleceği Keşfet diyerek çıktığımız yolda katettiğimiz mesafeler bu alanda değerlendirme yapan otoritelerin de dikkatinden kaçmamış olacak ki, 2019’u zengin bir ödül koleksiyonuyla kapatıyoruz."

Dereci şöyle devam etti:



"Ulusal ve uluslararası değerli organizasyonların çeşitli kategorilerde KoçSistem ve KoçDigital’e verdiği bu ödüller, Geleceği Keşfet söylemiyle ortaya koyduğumuz dijitalleşme hedeflerinin de teyidi anlamına geliyor. Ödüllerimizin dağılımı itibarıyla Customer First, Platform 360, KoçHub, Pixage ve HR Analytics gibi teknoloji ve çözümlerimizin bu yıl 16 ödülle onurlandırılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Çözümlerimiz dijitalleşmeyi hedefleyen kurumlar için kritik iş süreçlerinin dijital platformlara taşınmasında anahtar rollere sahip. Stevie, Muse, Hermes, IDC, Felis gibi saygınlıkları ile ün yapmış ödül komitelerinin değerlendirmeleri sonucu verilen 57 ödül, KoçSistem ve KoçDigital’in dijitalleşmeyi kurumlarda değer üretimi eksenli bir değişim olarak benimsediğini kanıtlıyor. Aynı zamanda KoçSistem ve KoçDigital’in nitelikli ve geleceğe umutla bakan üretken ve uzmanlaşmış Y kuşağı ağırlıklı çalışanları için de bu tür başarıların önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemeliyim. Bu açıdan verdikleri emek ile bizlere bu anlamlı ödülleri kazandıran 1.500’ü aşkun KoçSistem ve KoçDigital çalışanı arkadaşımızı tebrik etmek isterim. Çalışmalarımızı taçlandıran bu ödüller sayesinde artık çok daha iyisini başarmak için hazır olduğumuzu biliyoruz.”