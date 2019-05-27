2020 sonuna kadar 10 bin hane daha doğal gaza kavuşacak

27 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursagaz, geleneksel iftar buluşmasında Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp ve Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Bursagaz’ın 2018 yılı değerlendirmesini yaparak, 2019 yılı yatırımlarını anlattı. Şirketin 1 milyon doğal gaz abonesine ulaşmasını kutlayan EWE Turkey Holding CSO’su Özkan Akyıldız ve COO’su Hasan Yasir Bora ise Bursagaz yönetimine tüm EWE Turkey Holding Ailesi adına hediye takdim etti.

Dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde başladıkları yatırım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, “Kurulduğumuz günden bu yana Bursamızın ulaşabileceğimiz her noktasına en güvenilir, konforlu ve temiz yakıt olan doğal gazı ulaştırmayı görev edindik. 2018 yılında toplamda 55 milyon TL’yi bulan yatırım gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl itibariyle, dağ ilçeleri Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde yatırım çalışmalarımıza başladık. Toplam 142 milyon TL yatırım bedeliyle, Keles’e bu yıl, diğer üç ilçeye ise 2020 yılı sonuna kadar doğal gaz arzı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımımızla birlikte 10 bin üzerinde hanenin daha doğal gaz konforuyla tanışacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.