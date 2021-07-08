2021 yatırımlarında 8 milyar TL’yi aşarız

Ferit PARLAK

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, Genel Müdür Yardımcıları Kaan Aktan ve Yusuf Kıraç, şirketin yatırım hedeflerini ve faaliyetlerini DÜNYA’ya açıkladı. Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, 2018 yılında Türk Telekom’un yatırımının 4.1 milyar TL olduğunu ve yatırımların toplam gelire oranının da yüzde 18’e çıktığını, 2019’da yüzde 21 artışla 4.9 milyar TL, 2020’de ise 6.7 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını açıklayarak, “2021 yılı öngörümüz ise en az 8 milyar TL yatırım yapılması yönünde. Bu yatırımların büyük bir kısmı daha fazla haneyi daha hızlı internetle buluşturacak çalışmalara gidiyor” şeklinde konuştu. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise, “Türkiye’nin 5G’ye geçmesini sağlamak üzere büyük motivasyonumuz var. Maliyetin çok yüksek olacağına dair açıklamalar var. ‘5G gelince şu kadar fiber lazım, operatör başı 2-3 milyar dolar para gerekiyor’ diyorlar. Oysa operatör başına 400-450 milyon TL maliyet ile her operatörün baz istasyonlarını Türk Telekom olarak fibere çevirebiliriz. Biz buna talibiz ve tartışılan rakamların onlarca kat altında bir rakama yapabiliriz” dedi. Kıraç, “Geçen sene ‘isteyene 1 haftada fiber’ sözü vermiştik. Şu anda isteyene 1 haftada fiber veriyoruz. Bu sene 700 bine yakın haneye, bununla beraber her yıl 1 milyon haneye fiber götürüyoruz” şeklinde konuştu.

Fibere ulaşabilir hane sayısı 7.3 milyona çıktı

Ümit Önal, şu an binaya ve eve fiberdeki oranın, toplamın yüzde 42’sine ulaştığını söyledi. Önal, “Fiberin hızını ve kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri de binaların içindeki ankastre sorunları. Bina yaşı, hizmet kapasitesi, daireye çıkan hızın düşmesine neden oluyor. Fiber geliyor gelmesine ama müşteri tercihi de farklı nedenlerden çeşitlenebiliyor. Ekonomik nedenler de bu tercihlerin değişme sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bugün fibere ulaşabilir hane sayısı 7.3 milyon” diye konuştu. Önal şöyle devam etti: “Toplam abone bazımızın 2021 birinci çeyrek itibariyle 13.6 milyon olduğunu düşünürsek fibere erişebilir hane sayısının yüzde 53-54 civarı olduğunu da söyleyebiliriz. İkinci çeyrek verilerimizle bu rakamlar güncellenecek, daha da artacak.”

Tercih edilen hız 40 Mbit’ten 52 Mbit’e yükseldi

Türk Telekom’un ortalama hız verebilirlik kapasitesinin 5152 Mbit olduğuna dikkat çeken Önal, “Müşterinin tercihi ise ortalama 23,4 Mbit. 2021’in ocak ayında hız 41 idi, bugün 51 Mbit. Son 3 yıldan beri her yere %99 fiber ile gidiyoruz. 2021 sonunda bu hızlar 60’lara doğru kendini gösterecek. Düşük hızlı paketleri de kapatıp üstlere taşımaya çalışıyoruz. Bugün Türk Telekom’a yeni abone olacaksanız 16 Mbit altında almak mümkün değil” dedi. Ortalama AB internet penetrasyonunun yüzde 70’leri geçtiğini dile getiren Önal, “AB’de 70’leri geçtiği dönemde biz Türkiye’de yüzde 47, yüzde 48 arasında uğraşıyorduk. 2020 yılı sonu itibariyle bu oranda yüzde 69’u yakaladık. Türk Telekom’un son iki buçuk yılı internet hane penetrasyonunu artırma, son bir buçuk yılı ise hızı artırma çalışmaları ile geçti. İkisini aynı anda yürütüyoruz. 2021 bittiğinde bu rakamlarda Avrupa ülkelerini yakalamış olacağız. 2022 sonunda hedefimiz sabit internet penetrasyonunu yüzde 75’lere çıkarmak” diye konuştu.

Düşük hız kategorisinin sebepleri

Türkiye’nin düşük hız internet kategorisinde değerlendirilmesinin nedenlerini de sıralayan Önal, “TÜİK’ten aldığımızda rapora göre Türkiye’de insan yaşayan hane sayısı 23-24 milyon. OECD verilerine göre ise içinde insan yaşamayan birtakım binalar da konut, hane olarak sayılıyor. Bunlarla birlikte 34 milyona çıkan bir hane sayımız var. 34 milyon üzerinden baktığınızda Türkiye’nin hızı düşük çıkıyor. TÜİK olarak baktığınızda, gerçek haneler üzerinde bu rakam 60 küsurlara ulaşıyor” dedi. Öte yandan 0800’lü hatlar üzerinden tüketicileri rahatsız edici aramalar yapılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Önal, “Bu işi Türk Telekom’un da marka itibarını zedeleyerek yapıyorlar. Son günlerde çok arttı. Ticaret Bakanlığı’na 226 ve BTK’ya 122 başvuru var. Bunlar her bir tüzel kişilik için. Harekete geçilecek diye biliyorum” ifadelerini kullandı.

‘AB’de hatta bağlanan sayısı 2-3 iken, bizde 6-7’

Limitsiz internet sebebi ile daha düşük internet hızları tercih edilmesini de, Türkiye’nin düşük hız kategorisinde olmasının nedenleri arasında gösteren Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Avrupa’da tek bir internet hattına bağlı abone sayısı ortalama 2-3 iken bizde bu rakam 6-7. Bizden 100 Mbit interneti alıp 100 kişiye paylaştırıyorlar. Sonra hız ölçülüyor, her biri 1 Mbit çıkıyor. Bu da ayrı bir etken. Eski evlerde, ankastre ev içi kablolarda standart yok. Bu yüzden de hızda sorun yaşanıyor. Speedtest sonuçları altyapımızı birebir göstermiyor. Mesafeden dolayı 250 metre aştıktan sonra hız düşer” dedi. Sokağa kadar fiberde yüzde 93’lere yaklaştıklarını dile getiren Kıraç, “Bu önemli bir rakam. Günlük 100 bin aboneyi aktarıyoruz. Çok hızlı bir dönüşüm var. Yıl sonuna kadar yaklaşık 550 bin homepass dönüştüreceğiz” dedi.

Çağrı merkezi operasyonları evlere taşındı

Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan ise pandeminin yeni ve farklı ihtiyaçları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, “Pandemi ile birlikte çağrı merkezleri operasyonlarının neredeyse tamamı evlere taşındı. Sistemler evlere kuruldu. Bu düzen birçok yerde hali hazırda devam ediyor. İştirakimiz olan AssisTT’in müşterileri arasında kamu şirketleri ve özel şirketler mevcut. Çağrı merkezi operasyonlarımız dezavantajlı diyebileceğimiz şehirlerde ve üniversite kentlerinde yoğunlaşmış durumda” diye konuştu.