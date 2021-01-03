"2021’de iş yapış kodlarında değişiklikler bekliyoruz"

Generali Sigorta Genel Müdürü ve CEO’su Sylvain Ducros, 2020 yılında sigortacılık sektörünü, yaşanan gelişmeleri, pandeminin etkilerini değerlendirdi.

2021 öngörülerini paylaşan Ducros, pandeminin 2020 yılını farklı bir noktaya taşıdığını belirtti. "Küresel büyümede yavaşlama ve ticaret savaşları gibi dış faktörlerin yanı sıra ülke ekonomisinde özellikle de zor geçen 2019 yılının ardından, çok daha yüksek büyüme oranlarını tüm branşlarda görmeyi umut ediyorduk" diyen Ducros, ancak pandemi ile değişen dinamikler süreci 2020 yılında farklı bir noktaya taşıdığına dikkat çekti.

"Sigortacılık sektörü süreci iyi yönetti"

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında sigortacılık sektörü yer aldığını söyleyen Sylvain Ducros, sektörün pandeminin ilk döneminde de, yeni normalleşme döneminde de hızlı bir şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap verdiğini aktardı.

Sigorta sektörün yaşanan kriz sürecini iyi yönettiğini, hizmet kalitesi ve hızında aksamaların yaşanmadığını söyleyen Ducros, şunları kaydetti: "2021'de küresel anlamda sigortacılık sektörünün iş yapış süreçlerinde değişiklikler bekliyoruz. Yakın gelecekte dijital teknolojiler, hayatımıza daha fazla nüfuz edecek; alışkanlıklarımızı, çalışma biçimlerimizi, iş süreçlerimizi ve satın alma davranışlarımızı etkileyecek. Bu durumdan etkilenen sektörlerin başında da sigortacılık sektörü gelecek. Teknoloji sadece dijital poliçe basımında değil, müşteriye doğrudan dokunan süreçlerde; acente için dijital ortamda ve doğru müşteriye ulaşmada, risk kabul ve ön ekspertizi uzaktan yapabilmede, hasar yönetiminde, uzaktan hasar ekspertiz hizmetinde, hızlı hasar ödeme vb. her alanda yerini alacak."

"Hızlı bir şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap sunduk"

2020'nin ürün ve hizmetlere dair müşteri beklentilerinin pandemi ekseninde yeniden şekillendiği bir yıl olduğu ifade eden Sylvain Ducros, "Generali Sigorta olarak pandeminin ilk döneminde de, yeni normalleşme döneminde de hızlı bir şekilde beklenti ve ihtiyaçlara cevap sunduk. 2021 ve sonrasında da müşteri beklentilerinin dönüşümü devam edecek. Generali Sigorta olarak bu noktada da hazırlıklıyız. Müşterilerimizle olan ömür boyu ortaklık stratejimiz ve felsefemizle yanlarında yer almayı sürdüreceğiz." dedi.