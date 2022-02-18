2022, Index için satın alma yılı olacak

Necla DALAN

Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, 2022 yılının kendileri için satın alma yılı olacağını söyledi. Bunun için bir ekip kurduklarını ve çalışmalara başladıklarını belirten Bilecik, “Hedef ve amaçlarımıza uygun şirket veya şirketleri satın almak istiyoruz. Bu konuda yönetim kurulumuz içinde özel bir odaklanmış grup oluşturduk. İşini iyi yapan, hedefl erimize uygun şirketleri değerlendireceğiz. Rakamlarımızı daha da büyütebilecek yazılım, altyapı, ödeme sistemleri veya lojistik alanlarında satın almalarımız olabilir” dedi. 2021 yılı satış gelirlerinin 1.5 milyar dolar olduğunu kaydeden Bilecik, bu yıl için bütçe planlarını 1.6 milyar dolara göre yaptıklarını anlattı. 200’ü aşkın dünyanın en iyi teknoloji markalarından oluşan bir portföye sahip olduklarını dile getiren Bilecik, şöyle devam etti: “Grup olarak önceliğimiz her zaman kârlı ve verimli büyümek. Biz 2022 bütçemizi hazırlarken gerek kârlılık gerekse cirolarımızda çift haneli büyümeler planladık. En büyük güçlerimizden biri Türkiye’nin hemen her yerinde birlikte iş geliştirdiğimiz, sayısı 8 bini aşkın nitelikli iş ortaklarımızdır. Bu kanalımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Grup şirketimiz Teklos üzerinden verdiğimiz hizmetleri geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Bu yıl, ödeme alma yöntemleri arasında kripto para/token’lar ile de ödeme gibi yöntemlerin daha fazla gelişeceğini düşünüyorum.”

‘Yatırımcılarımızın beklentilerini karşılayacağız’

Halka açık grup şirketleriyle ilgili 2021 yılı mali sonuçlarım şubat ayı sonunda açıklayacaklarını söyleyen Erol Bilecik, şöyle konuştu: “2021 hem sektörümüz hem grubumuz için olumlu kapanan bir yıl oldu. Lojistik kasımızı daha da güçlendirmek üzere yatırımları mızı arttırdık. Aynı zamanda pazar yeri satış kanalımızı geliştirmek üzere adımlar attık. Hem kendi e-ticaret yapılanmamızı güçlendirmek, hem de büyük e-ticaret platformlarıyla yeni iş birlikleri oluşturmak üzere altyapı yenileme ve online entegrasyon kabiliyetlerimizi geliştiren yatırımlarımıza devam ettik. 2021 yılı toplamı için hem satış hem de kârlılık rakamlarımızda önemli büyüme yüzdeleri açıklayacağımızı ümit ediyorum.”

Index Bilgisayar’ın 2004 yılından beri halka açık olduğunu da hatırlatan Erol Bilecik, “Her mali yıl sonunda düzenli temettü dağıtımı yapan bir şirketiz. İndeks Bilgisayar olarak 2015’ten bu yana dağıtılabilir net kârımızın ortalama yüzde 30-35’ini temettü olarak yatırımcılarımız ile paylaşıyoruz. Bu yıl da kâr büyümemiz ve satışlarımız iyi olacağı için aynı motivasyonla temettü dağıtımı yapacağız” diye konuştu.

Hem PC hem mobil cihazlarda yüzde 6 büyüme öngörülüyor

Erol Bilecik, 2020 yılını 2 milyon 239 bin adet olan Türkiye PC pazarının 2021 yılında 2 milyon 367 bin adede ulaştığını vurguladı. Bilecik, “Yıllık büyümenin adet bazında yüzde 6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. 2022 yılında da hem PC hem mobil cihazlarda yüzde 6 büyüme öngörülüyor” dedi.Bilecik, şöyle devam etti: “IDC verilerine göre 2019 yılında 1,25 trilyon dolar olan dijital dönüşüm harcamaları 2022’de 2 trilyon dolara ulaşacak. Gerek dünyada gerek ülkemizde teknoloji sektörü için büyük fırsatlar var. 2022’de de kamu kurumların ve özel şirketleri dijital dönüşüm yatırımlarına, IT altyapılarını güçlendirmeye devam edecek. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik CleanTech olarak tanımlayabileceğimiz geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji gibi teknolojiler hem kurumlar açısından iş dünyasını hem de bireyler olarak hepimizin günlük yaşamını etkileyecek.”