2022’nin ‘Avrupa'da Satın Alınabilecek En iyi Otomobili’ Dacia Spring

Dacia Spring, Avrupa Autobest jürisi tarafından 2022'nin ‘Satın Alınabilecek En İyi Otomobili’ seçildi. Autobest jürisi, 32 Avrupa ülkesindeki gazetecilerden oluşuyor.

‘2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil’ olarak Dacia Spring'i seçen jüri, 21 yıllık tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir aracı kazanan olarak belirledi.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yılın mart ayı sonunda tanıtılan Dacia Spring, 43 bin adedin üzerinde sipariş aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia & LADA Markaları CEO’su Denis Le Vot, “Autobest 2022 ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz. Bu ödül, Dacia'nın müşterilerine her zaman onlar için gerçekten anlamlı olanı sunma kararlılığını doğruluyor. Herkes için erişilebilir olan Spring, zamana çok iyi uyum sağlıyor. Bizi bu yolda ilerlemeye teşvik ettikleri için Autobest jüri üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.