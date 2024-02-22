2023 yılında 3,5 kat büyüdü

Octet Türkiye, 2023 yılı rakamsal verilerini ve 2024 yılına dair hedeflerini ve öngörülerini paylaştı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, 2023’ün yerel ve global çapta ciddi zorlukların ve belirsizliklerin yaşandığı bir yıl olmasına rağmen, Octet Türkiye olarak sağlıklı büyümelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Öncelikle 2023 yılını değerlendiren Ekemen Fidan, şöyle konuştu: “2023'te fintek sektöründe dünya genelinde ve Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandı.

Octet Türkiye olarak 2023 yılında da müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi analiz edip yenilikçi ürünler geliştirip firmaların nakit akışını dijital ortamda yönetmelerini kolaylaştırmaya devam ettik. 2022 yıl sonunda geliştirdiğimiz Master Merchant ürünümüzü yaygın olarak 2023 yılında müşterilerimizin kullanımına sunduk ve oldukça fazla talep aldık. Yeni ürünümüz Master Merchant ile kısa sürede öne çıkan yıldız bir oyuncu olduk. 2023 yılında ürün kategorilerine göre ciro ve gelirlerde 3,5 kat büyüdük.

Octet Türkiye olarak 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun uyarınca bir ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu kanun kapsamında TCMB’den ödeme kuruluşu ya da elektronik para lisansı alarak hizmet verilebiliyor. Birliğimiz üyesi yılsonu itibarıyla 53 elektronik para kuruluşu ve 26 ödeme kuruluşu bulunuyor. 2024 yılında 4 yeni oyuncu daha sisteme katılırken 1 oyuncu sistemden ayrıldı”

2024 yine finteklerin yılı olacak

Sektöre dair de öngörülerini aktaran Ekemen Fidan, “Gerek teknolojik gelişmelerin sonucu olarak gerekse müşterilerin değişen ve dönüşen talepleri paralelinde fintek sektörü, dünyada ve ülkemizde en gözde sektörlerden biri haline geldi. 2024’te finteklerin sunduğu çözümlere talep ile fintek şirketlerinin çözüm ve inovasyon çeşitliliğinin de artacağını göreceğiz. 2024'te CBDC'lerin yaygınlaşması, DeFi büyümesi, dijital varlık yatırımlarının artması ve yapay zeka kullanımındaki gelişmeler bekleniyor” dedi.