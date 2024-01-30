2023 yılında her 15 saatte bir şirket konkordato ilan etti

Hem iflas eden şirket sayısı hem de yeni kurulan şirket sayısı 2023 yılında azaldı. CRIF Türkiye, 2023 yılında Ticaret Sicil Gazetesi’ne yansıyan verilerden yola çıkarak Türkiye’deki şirketlerin detaylı analizlerini ortaya koydu.

CRIF İzleme Servisi tarafından, ticari sicil verileri ve Ticaret Sicil Gazetesi’ne yansıyan değişikliklerin detaylı incelenmesiyle oluşturulan analiz, 2023 yılında konkordato ilan eden ve iflas eden şirket sayısında ve yeni kurulan şirket sayısında önemli oranda azalma yaşandığını ortaya koydu. Analize göre, her üç dakikada yeni bir şirket kurulurken, her 15 saatte bir şirket konkordato ilan etti.

CRIF İzleme Servisi analizinde, her 25 saatte bir şirketin iflas ettiği, her beş dakikada bir hisse/ortak değişimi, her 33 dakikada şirket birleşmesi, her üç dakikada yönetici değişimi ve her 19 dakikada bir şirketin unvanının değiştiği belirtildi.

Tasfiye sürecine giren şirket sayısı yüzde 30 arttı

Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki verilerden yola çıkılarak yapılan analize göre, Türkiye’de 2023 yılında yeni kuruluş olarak sicile kaydını yaptıran şirket sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 16 azalarak 171 bin 288’e geriledi.

Türkiye’de 2022 yılında 204 bin 95 şirket, yeni kuruluş olarak sicile kaydını yaptırdı. CRIF Türkiye İzleme Servisi analizine göre, 2023 yılında aylık ortalama 14 bin 274 şirket yeni kuruluş olarak sicil kayıt yaptırdı. 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla tasfiyeye giren ve tasfiye süreci tamamlanarak kapanan şirket sayısında da artış yaşandı.

Analize göre, 2022 yılında 23 bin 301 olan tasfiyeye giren şirket sayısı, 2023 yılında yüzde 30 artarak 30 bin 301’e yükseldi. 2023 yılında tasfiye süreci tamamlanıp kapanan şirket sayısı da 2022’ye göre yüzde 14,1’lik artışla 25 bin 235’e ulaştı. Detaylı analize göre 2022’de sicilden kaydı silinen şirket sayısı 61 bin 399 iken 2023’te yüzde 24,27’lik artışla sicilden kaydı silinen şirket sayısı 76 bin 300’e çıktı.

İflasta yüzde 17’lik gerileme yaşandı

CRIF Türkiye İzleme Servisi tarafından oluşturulan analize göre, 2023 yılında konkordato ilen eden şirket sayısı geriledi. 2022’de konkordato ilan eden şirket sayısı bin 159 iken 2023 yılında bu sayı yüzde 49 oranında düşüşle 594’e düştü. 2023 yılında iflas eden şirket sayısı da 2022’ye göre önemli bir azalış gösterdi. Analiz, 2022’de 414 olan şirket iflas şirket sayısının, 2023 yılında yüzde 17 azalarak 343’le sınırlı kaldığını ortaya koydu. Analize göre, 2023 yılında şirket birleşmelerinde bir önceki yıla göre yüzde 2,47 gibi küçük oranda bir azalma yaşandı. 2022’de 16 bin 43 şirket birleşmeye giderken bu sayı 2023’te 15 bin 647’ye geriledi.

Yüzde 4’ünün ortaklık yapısı değişti

CRIF Türkiye İzleme Servisi’nin analizi, ortaklık yapısı değişen ve hisse devri yaşanan şirketlerin sayısında da bir önceki yıla göre artış yaşandığını ortaya koydu. 2022’de 104 bin 253 olan ortaklık yapısı değişen şirket sayısı, 2023 yılında yüzde 4,1 oranında artarak 108 bin 550’ye ulaştı. 2023 yılında sermaye artırımı yapan şirket sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 19,8 oranında artış gösterdi. 2022’de 60 bin 716 şirket sermaye artırımına giderken bu sayı 2023’te 72 bin 733’e yükseldi.