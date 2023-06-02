2023 yılının en inovatif şirketleri açıklandı

Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen, inovasyon 2023 yılında en önemli şirket öncelikleri arasında yükseldi. Dünya genelinde inovasyonun önemi hiç olmadığı kadar arttı.

Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayınlanan 2023 En İnovatif Şirketler Raporu, dünya çapında en inovatif 50 şirketi değerlendiriyor. Rapora göre, teknoloji şirketleri bir kez daha en üst sıralarda yer alıyor. Apple, üç yıl üst üste birinci sırada yer alırken, Tesla üç basamak yükselerek ikinci sıraya çıkıyor ve Amazon üçüncü sıradaki yerini koruyor. Bununla birlikte listede birçok yeni şirket de yer alıyor. 9 şirket ilk 50'ye ilk kez giriyor. Ayrıca 5 uluslararası enerji şirketinin de listede yer aldığı görülüyor.

Raporun yazarlarından olan BCG yönetici ortağı Justin Manly, inovasyonla büyüme ve avantaj arasındaki bağın daha da güçlendiğini söylüyor ve "İnovasyona öncelik veren ve harekete geçmeye hazır olan şirketler, liderliklerini genişletmeye ve büyük getiriler elde etmeye devam edecek" diyor. BCG'nin en inovatif 50 şirket listesindeki ilk 6 şirketin Amerika merkezli olması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin inovasyon alanında hala baskın konumda olduğu ifade ediliyor.

Çin'in BYD şirketi ise Asya'nın inovasyondaki artan rolünü temsil ederek 9’uncu sırada yer alıyor. Buna karşılık, Avrupa geride kalıyor ve Siemens'in ilk 20 içindeki tek Avrupa şirketi olması bunun bir göstergesi niteliğinde. Avrupa organizasyonlarının sınırlı temsiliyeti, AB'nin daha inovasyon odaklı bir ekosistem oluşturma konusunda ki acil ihtiyacını vurguluyor. Yapay zeka (AI), inovasyon için bir itici güç olarak ortaya çıkmış olup, şirketlerin yüzde 61'i yapay zeka ve makine öğrenimine yatırım yapıyor.

Bu oran, robotik ve süreç otomasyonuna yapılan yatırımlardan yüzde 15 daha yüksek. Yaklaşık yüzde 83'lük bir şirket grubu, inovasyon alanında yapay zekayı uygulamış ve bunları gerçek iş etkisine dönüştürmüş. Yapay zekaya yatırım yapan şirketler, fikir üretme gücü olan şirketler olarak kabul edilirken, diğer şirketlere kıyasla beş kat daha fazla fikir ve iki kat daha fazla minimum işe yarar ürün üretmektedirler.

En İnovatif 5 şirket

1 -Apple Dünyanın en inovatif şirketi olarak bilinen Apple, inovasyonu DNA'sı, insan odaklı yaklaşımı ve müşterileri ise mücevherleri olarak ifade ediyor. Yapılması gerekenleri söyleyen insanları işe alıyor. Macintosh'tan iPod'a, iPhone'a kadar, Apple, yeniden icat etme ve ardından rafine etme sürecinden oluşan proaktif bir inovasyon stratejisi kullanıyor.

2-Tesla Hayran odaklı inovasyon stratejisiyle ikinci sırayı alıyor ve güneş çatılı arabaları, elektrikli araçları, otonom araçları ve hızlı şarj edilebilir sürdürülebilir pilleriyle otomotiv endüstrisini dönüştürmeyi hedefliyor. Organizasyonel köklerinde hiyerarşiyi önlemek ve açık kaynak inovasyonu için serbest akışlı iletişime izin vermek yatıyor.

3 -Amazon Müşterilere kolaylık, seçenek ve harika fırsatlar sunan radikal bir inovasyonla üçüncü sırada yer alıyor. Müşterilerinin isteklerine odaklanıyor ve ardından geriye doğru hareket ediyor. Sürekli yenilenme ve maceranın dahil olduğu bir inovasyon stratejisi benimsiyor.

4-Alphabet Google'ın ana şirketi Alphabet, içeriden başlayan 10 kat ileri düşünme kültürel inovasyonla yönlendiriliyor. Alphabet'in dijital inovasyon stratejilerinin çoğunu yöneten "çok yönlülük" kavramı, başarılı yan kuruluşlar ve Android, Gmail, Google Haritalar, Google Takvim, Chrome gibi beta aşamasındaki uygulamaları içeriyor.

5- Microsoft Bilgisayar endüstrisinde Microsoft, pazar payını artırmak ve sınırları aşan inovasyon stratejileriyle her zaman dikkat çekmiştir. OpenAI, Nuance, LinkedIn gibi şirketlerle gerçekleştirdiği iş birlikleri ve satın almalarıyla pazara hızlı bir giriş yaptı.