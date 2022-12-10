2023 yılının pantone rengi açıklandı: Viva Magenta

Renk konusunda bir otorite olan enstitünün kararı merakla bekleniyordu. Duyuru, sektörlerin renk seçkisinde etkili olduğu gibi yaratım sürecindeki tasarımlara da ışık tutuyor.

Pantone bilindiği gibi, her rengin elde edileceği karışımı formülüze eden ve renk standarttı sağlayan bir katalog sistemi. Pantone Renk Enstitüsü ise global olarak birçok sektör için renk, bilgi tedariği yapan ve bu konuda çalışmalar sürdüren bir kurum. Ayrıca rengin pantone özelliği olması çoğu firmanın kurumsal kimliğini ve önemli çalışmaların temelini belirliyor.

2000 yılından itibaren yılın rengi tespit edilirken uzmanların bir araya gelerek oluşturdukları renk kataloğundan yapılan seçkiler ise tüm sektörlere bir canlılık kazandırıyor. Yaşanılan yılın sosyal, ekonomik, kültürel vs. yaşamsal etkileri göz önüne alınarak seçilen renk veya renkler her yıl değişiklik gösteriyor. 2023 yılın rengi kırmız renk tayfında yer alan Magenta, doğal boya ailesine ait ve doğada en çok karşılaşılan etkileyici bir ton.

Pantone Renk Enstitüsü tarafından Viva Magenta’nın tanımı “Alışılmadık bir zaman için alışılmadık bir ton” olarak yapıldı. 2022’de daha durağan renk tonları seçilirken, gelecek yıl sıkıntıları atlatan, kendimizi güçlü hissedeceğimiz günlerin habercisi olacak tek renk tonu yönünde tercih kullanılması sektörlere de olumlu bir hava kazandıracak.