2024 S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde Arçelik 6. kez zirvede

S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki performansını ölçüyor. 22 Kasım itibarıyla, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonucunda 45 şirket arasında Arçelik, 89 puanla DHP Dayanıklı Ev Aletleri Sektöründe en yüksek skoru aldı ve altıncı kez bu başarıyı elde etti.

"Küresel olarak zorlu koşulların hakim olduğu bu dönemde sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı devam ettirerek S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde bir kez daha zirvede yer almamız, bu başarıyı bizler için daha da anlamlı kılıyor" diyen Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlı tutma senaryosu uyarınca şirketin belirlediği yeni hedefler ve net sıfır taahhüdü Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandığı bilgisini paylaştı ve ekledi: "2050'de net sıfır emisyonlu şirket olma hedefimiz kapsamında, 2030'a kadar 2022 baz yılına göre mutlak Kapsam 1-2 emisyonlarını yüzde 42 ve aynı zaman dilimi için ürün kullanım fazından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını da yüzde 42, 2050'ye kadar ise mutlak Kapsam 1-2 ve ayrıca mutlak Kapsam 3 emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmayı taahhüt ettik."

2023 sonu yeşil elektrik kullanım hacmi: Yüzde 64

Arçelik, sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte çok sayıda projeye imza atarak çeşitli endekslerin üst sıralarında yer alıyor. Şirket, 2023 sonu itibarıyla, 2015 baz yılına kıyasla üretim süreçlerinde ürün başına enerji tüketimini yüzde 25,7 azalttı. 2023'te hayata geçirdiği 373 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 95 bin 680 GJ enerji tasarrufu sağlayarak, bu sayede 6 bin 983 ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) emisyon salımını önledi.

2023 sonu itibarıyla üretim operasyonlarındaki yeşil elektrik kullanım oranı yüzde 64'e ulaşan Arçelik, 2030'a kadar bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor.