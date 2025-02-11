2024 verileri açıklandı: PepsiCo Türkiye'den çift haneli gelir artışı!

PepsiCo, 2024 yılı mali sonuçları açıklandı. Sonuçları değerlendiren Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ramon Laguarta, "2024 yılında elde ettiğimiz brüt kâr marjında, faaliyet marjı artışında ve hisse başına kazançta iyileşmeler kaydettik” dedi.

2023-2024 kıyaslaması...

Firma, 2023'teki yüzde 9,5'lik organik gelir artışına kıyasla 2024'te yüzde 2 organik gelir artışı elde etti. Uluslararası faaliyetlerinde ise 2023'teki yüzde 12 organik gelir artışına kıyasla yüzde 6 organik gelir artışı kaydetti.

Yıl boyunca Hindistan, Mısır, Polonya ve Türkiye, çift haneli organik gelir artışı yakalarken, Güney Afrika, Brezilya ve Tayland yüksek tek haneli, Meksika, Kolombiya, Vietnam, İngiltere ve Filipinler ise orta tek haneli büyüme sağladı.

"Temettü ödemelerimiz 53. yıldır yükselişte"

“Kuzey Amerika'daki durgun kategori performansı eğilimlerine, Quaker Foods Kuzey Amerika bölümümüzde yaşanan geri çağırmanın devam eden etkilere ve bazı uluslararası pazarlardaki jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan ticari aksamalara rağmen, işlerimiz 2024 yılında direncini korudu" diyen Laguarta, 2025'e dair değerlendirmede bulundu:

“2025'te Kuzey Amerika'daki performansımızı iyileştirecek adımlar atacağız, uluslararası faaliyetlerimizi başarıyla genişletmeye devam edeceğiz... Bu yıl, düşük tek haneli organik gelir artışının yanında, çekirdek sabit kurda hisse başına kazançta orta tek haneli büyüme bekliyoruz. Ayrıca, Haziran 2025’ten sonraki ödemelerde hisse başına yıllık temettü tutarımızı yüzde 5 artıracağımızı duyurduk. Bu, temettü ödemelerimizin kesintisiz olarak 53. yıldır yükseldiğinin altını çiziyor.”