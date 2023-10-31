2024’te kapasite artırıp Amerika pazarına odaklanacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bahçe mobilyası sektöründe nitelikli ürün tasarlama çizgisiyle, 100’ü aşkın ülkede 500 satış noktasına ulaşan Siesta Mobilya, 2024 yılında yeni depo alanları kurup kapasitesini artıracak.

Yıllık 2 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olan firma, gelecek yıl Amerika ve Avrupa’da yeni pazarlara odaklanacak. Siesta, özellikle Kuzey Amerika’da mağaza yatırımlarına yönelecek. 2023 yılını ve yeni hedeflerini değerlendiren Siesta Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, “Siesta, bugün 50 bin metrekare alana sahip olan Büyükçekmece’deki fabrikasında, her mekâna uygun kaliteli ve dayanıklı ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Koltuk ve sandalyeden tabure ve sehpaya, şezlongtan köşe takımlarına ve çocuk grubu ürünlerine kadar birbirinden farklı tasarımları tüketicilerle buluşturuyoruz” dedi. Avrupa pazarı başta olmak üzere Güney Amerika’nın da önemli pazarları arasında yer aldığını aktaran Işıldar, “100’ü aşkın ülkede aktif bir marka olarak yıllardır TİM’in ilk bin firma arasında yer alıyoruz. 2024 yılında da mevcut kapasitemizi artırarak Avrupa ve Amerika'da yeni pazarlara odaklanacağız” diye konuştu.

Şili ve Meksika gibi ülkeler başta olmak üzere İspanya gibi ülkeleri de hedef pazarları arasına aldıklarını açıklayan Işıldar, “Özellikle İspanya’daki yeni bayiimizle birlikte yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Markamızın bilinirliliği ve artan taleplerle birlikte Avustralya ve Yeni Zelanda pazarında da satışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz” yorumunu yaptı.

Kuzey Amerika pazarında mağaza yatırımları üzerine çalıştıklarını kaydeden Işıldar, şöyle devam etti: “Dünya genelinde ciddi bir bayilik ağımız var, müşterilerimizin ürünlerimize daha hızlı ulaşması için teknolojik çözümler geliştirerek bayiliklerimizin lojistik altyapısını iyileştiriyor ve bu konuda çalışmalarımıza odaklanarak farklı pazarlarda bayilik ağımızı artırmayı hedefliyoruz.”

Turist satışları iç pazarı büyüttü

Son 3 yıldır pandeminin ve dünya genelinde yaşanan resesyonun etkisiyle satışlar da yüzde 20’lik düşüş yaşadıklarını ifade eden Tuncay Işıldar, iç pazar satışlarında ise bu yıl turist satışlarıyla hareketlilik yaşadıklarını söyledi. Işıldar, şunları söyledi: “2024 yılı ilk çeyrek ekonomik konjonktürü göz önüne alındığında çok umutlu bir tablo göremiyoruz ne yazık ki. Maliyetlerin artışı üretim ve satış kapasitesini etkiliyor, umuyoruz yılın ikinci yarısı daha kârlı olacak, alınan makro ihtiyat kararların diliyoruz ki pozitif etkisi olacaktır, mevsimsel değişim ile birlikte turizm sezonunun da olumlu geçeceğine inanıyoruz.”