2024’ü güçlü kapatan Zara'nın sahibi Inditex, 2025’e düşük hızda başladı

Zara, Massimo Dutti ve Pull&Bear gibi markaların sahibi olan İspanyol moda devi Inditex, 31 Ocak'ta sona eren mali yılının dördüncü çeyreğinde satışlarının analist beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini duyurdu.

Şirket, dördüncü çeyrekte toplam satışlarını 11,2 milyar euro olarak açıklarken, mali yılın genelinde satışlarının yüzde 10,5 artarak 38,6 milyar euroya ulaştığını bildirdi. Bu büyüme, döviz kuru dalgalanmalarından arındırılmış şekilde hesaplandı.

Yeni yıla yavaş başlangıç

Inditex, 1 Şubat - 10 Mart tarihleri arasındaki satışların geçen yıl aynı dönemde kaydedilen yüzde 11’lik büyümeye kıyasla sadece yüzde 4 arttığını belirtti. Şirket, bu rakamın yeni mali yılın başlangıcında bir yavaşlama sinyali verdiğini ifade etti.

Moda sektörünün küresel ekonomik koşullar ve tüketici harcamalarındaki değişimlere karşı duyarlı olduğunu belirten piyasa uzmanları, Inditex’in yeni mali yılın ilerleyen aylarında toparlanma gösterip göstermeyeceğini yakından takip ediyor.