2024'ü zararla kapatan Boeing yeni işten çıkarmalara hazırlanıyor

Boeing, NASA'nın Artemis programı maliyetleri nedeniyle, SLS roket programında görev alan 400 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Cnbc-e'de yer alan habere göre söz konusu gelişmeyi çalışanlarına maille bildiren şirket yetkilileri yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Boeing olarak müşterimizle birlikte çalışıyor ve iş kayıplarını en aza indirmek amacıyla çalışanlarımızı şirket içinde farklı görevlere yönlendirme fırsatlarını değerlendiriyoruz".

Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde start alan Artemis programının 2025'e kadar 93 milyar dolara ulaşması beklenen maliyeti hesapların üzerine çıkınca, işten çıkarma gibi yeni önlemler alınmak zorunda kaldı.

Fabrika işçilerinin grevi ve şirketin ticari ve savunma birimlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Boeing'in 2024'ü 11,83 milyar dolarla kapatmıştı.