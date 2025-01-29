2024'ün satış lideri giyim ürünü açıklandı

Geçen sene online satışlarda yüzde 70’in üstünde ciro artışı yaşayan LC Waikiki, tüketicilerin 2024 alışveriş tercihlerini açıkladı.

2024'te 700 milyondan fazla ziyaret edilen LCW.com'da satılan 50 milyon adet ürümde lider, 18 milyonu aşkın ürünle çocuk giyim kategorisi oldu. Çocuk giyimi sırasıyla kadın, bebek ve erkek giyim kategorileri takip etti.

İlk üçte yer alan şehirler...

Türkiye’nin tüm şehirleri arasında 13 milyon adetten fazla ürün satışıyla İstanbul birinci sırayı alırken, onu Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli takip etti. İstanbul ve İzmirliler tişört, atlet ve takımlara yoğun ilgi gösterirken Ankaralıların tercihi sweatshirt oldu. Tüm illerde en çok satılan ürünler tişört ve atletler olurken, bunları jeanler ve sweatshirtler izledi.

Kadın giyim kategorisinde en çok satılan ürünler arasında croplar ve kazaklar yer alırken, erkek kategorisinde jeanler ve gömlekler öne çıktı. Çocuklarının ihtiyaçları için LC Waikiki’yi tercih eden ebeveynler birinci sırada tişört ve takımlara ilgi gösterirken, eşofmanlar ve sweatshirtler de bu kategorinin diğer popüler ürünleri oldu. Bebek giyimde ise en çok takımlar ve elbiseler ilgi gördü.

Ev, oyuncak ve kozmetik tercihleri

Ev yaşam alanında kahve fincanı takımı, kupa ve runner en çok satılan ürünler arasında yer alırken, ev dekorasyonda dekoratif obje, oda kokuları ve mum öne çıktı.

Oyuncak kategorisinde oyuncak beton mikseri, kamyon ve araba en çok satılan ürünler olurken, kırtasiye malzemelerinde sticker ve yapışkanlı not kağıdı öne çıktı. Kozmetikte parfüm ve roll on, elektronikte bluetooth hoparlör en çok tercih edilen ürün oldu.

Spor ürünlerinin satış liderleri şaşırttı!

Spor ürünlerinde beyzbol sopası, badminton topu ve matara en çok tercih edilen ürünler arasında yer alırken, spor giyimde tayt en çok satılan ürün oldu. Spor tutkunlarının öncelikli ekipmanları arasına giren bu ürünler, sağlıklı yaşamı destekleyen her yaştan müşteriye hitap etti.