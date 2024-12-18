2025 sürdürülebilirlik ve dijitalleşmede atılım yılı
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, dijitalleşmeyi, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek, çalışmalarını yapay zeka ve büyük dil modelleri ekseninde şekillendireceklerini söyledi. Üstünsalih, "Sektörümüzdeki liderlik rolümüzü güçlendirmeye kararlıyız" dedi.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında yaptığı açıklamada, 2024 yılının küresel düzeyde enflasyonla mücadele ile geçtiğini, bu dönemde finansal koşullardaki sıkı duruşun yıl boyunca devam ettiğini söyledi.
ABD ve Avrupa başta olmak üzere, birçok gelişmiş ekonomide uygulanan sıkı para politikalarının küresel durgunluk endişelerine neden olduğuna işaret eden Üstünsalih, 2025'te enflasyon oranlarının düşmesiyle birlikte, finansal koşullarda ılımlı bir gevşeme yaşanmasının beklendiğini ancak yükselen jeopolitik gerilimler ile bölgesel çatışmaların küresel ticaret ve yatırımı tehdit eden başlıca riskler olarak öne çıktığını vurguladı.
Üstünsalih, ABD’de ikinci Trump döneminin de başlamasıyla birlikte ekonomik dengelerin değişebileceği, gelişmekte olan ülkelerde dış ticarette daralma ve sermaye çıkışı gibi gelişmelerin de yaşanabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti. 2024 yılında Türkiye'de de enflasyonla mücadeleye odaklanıldığını dile getiren Üstünsalih, şöyle devam etti: "Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkı para politikası, enflasyonla mücadelede birincil araç oldu.
Uygulanan politikaların etkisiyle enflasyonda düşüşün devam edeceği ve bu düşüşün, para politikasında bir miktar gevşemeye imkan tanıyacağı, bunun da büyümeye pozitif katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Büyümedeki iyileşmenin etkisiyle cari işlemler açığında ılımlı bir yükseliş bekleniyor. Bütçe açığının ise azalması ve açık/ GSYH oranının yüzde 3’e yaklaşması olası görünüyor."
Reel ekonomi ve hane halkına destek
Üstünsalih, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda, büyüme ve enflasyon başta olmak üzere tüm makro ekonomik göstergelerde, gelecek dönemde olumlu gelişmelerin beklendiğini söyledi. Türkiye’nin risk priminin, salgın öncesi seviyelere kadar düştüğünü aktaran Üstünsalih, "Finansal istikrarın sağlanmasında büyük rol oynayan bankacılık sektörü, ekonomideki bu iyileşmede önemli bir sorumluluk üstlendi. Sektörümüz, güçlü sermayesi ve sağlam bilanço yapısıyla reel ekonomiyi ve hane halkını desteklemeyi sürdürdü" diye konuştu.
İhtiyaç kredilerinin %90’ı dijital kanallardan
Üstünsalih, 3. çeyrekte ekonomiye sağladıkları toplam finansman desteğinin 2,5 trilyon liraya ulaştığını belirterek, "Üretim, yatırım ve ihracat faaliyetlerinde bulunan ve ülkemizin istihdamına doğrudan katkı sağlayan müşterilerimize öncelik verdiğimiz seçici bir kredi politikası uyguluyoruz. Böylelikle imalat, ihracat ve istihdam odaklı sektörlere yakından desteğimizi sürdürüyoruz.
Bugün itibarıyla VakıfBank Mobil ve internet bankacılığı kullanıcı sayımız 14 milyonu aşarken, aktif kullanıcı sayımız 8 milyona yaklaştı. Geldiğimiz bu noktada tüketici ihtiyaç kredilerinin yüzde 90’ı dijital kanallar üzerinden kullandırılırken vadeli hesap açılışlarının da yüzde 40’ı yine dijital kanallar üzerinden yapılıyor. Bu oranları daha da artırma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.
Açık finans uygulamalarını genişletecek
Üstünsalih, 2025 yılında dijitalleşme, sürdürülebilir finansman ve sosyal sorumluluk projelerinin harmanlanarak, her adımda topluma ve çevreye daha fazla değer katmayı hedeflediklerini belirterek, odaklandıkları temel alanlara ilişkin şunları kaydetti: "Dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm kapsamında, açık finans uygulamalarımızı genişletmeyi planlıyoruz ve büyük veri ile yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlarımızı artıracağız.
Dijitalleşmenin iş süreçlerine entegrasyonunu destekleyen eğitimler ve programlarla çalışanlarımızın bu dönüşüme uyumunu sağlamayı sürdüreceğiz.
Sürdürülebilirlik ve yeşil finansman başlığı altında, çevre dostu yatırımları ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Operasyonel süreçlerimizi tamamen dijitalleştirerek karbon nötr bir banka olma hedefimizi sürdüreceğiz. KOBİ'lere yönelik yenilikçi finansal çözümler sunarak bu işletmelerin büyümelerine katkıda bulunmayı; ayrıca modernizasyon projelerini ve tarım teknolojilerini destekleyerek tarım sektörünün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağız.
Üstünsalih, 2025 yılının VakıfBank’ın yenilikçi ve sorumlu bankacılık anlayışıyla hem yerel hem de küresel dinamiklere uyum sağlayarak, Türkiye’ye ve dünyaya değer katmaya devam edeceği bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.
"Hack to the Future" hackathonunun kazananları belli oldu
VakıfBank tarafından bu yıl 5'inci kez hayata geçirilen "Hack to the Future" hackathonunda ödüller sahiplerini buldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, hackathon, bankacılık ve finans sektörünün yarınlarına sürdürülebilirlik odağında yenilikçi çözümler üretmek amacıyla düzenlendi. Dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, yenilikçi ürün ve hizmetler, yeni nesil müşteri iletişimi temaları etrafında düzenlenen hackathonda toplamda 225 takım kıyasıya yarışırken, 14'ü finale kalma başarısı gösterdi.
Kazanan projeler, En İyi MVP Ödülü (Kıvılcım Takımı- Finansal Asistan Eva), En İyi Sosyal Girişim Ödülü (Dropout Takımı-Finansal Okuryazarlık Mobil Uygulaması), En Yenilikçi Teknolojik Çözüm Ödülü (Aticengul Takımı-Müşteri Duygularının Yapay Zeka ile Analizi), En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülün (Altf4 Takımı- Bilgi Erişim Chatbot'u), En Global Çözüm Ödülü (Game Changers Takımı- Sürdürülebilir Proje Platformu) şeklinde sıralandı.