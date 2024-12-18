2025 sürdürülebilirlik ve dijitalleşmede atılım yılı

VakıfBank Genel Müdü­rü Abdi Serdar Üstün­salih, "Bankacılık Söy­leşileri" kapsamında yaptığı açıklamada, 2024 yılının kü­resel düzeyde enflasyonla mü­cadele ile geçtiğini, bu dönem­de finansal koşullardaki sıkı duruşun yıl boyunca devam ettiğini söyledi.

ABD ve Avru­pa başta olmak üzere, birçok gelişmiş ekonomide uygula­nan sıkı para politikalarının küresel durgunluk endişele­rine neden olduğuna işaret eden Üstünsalih, 2025'te enf­lasyon oranlarının düşmesiy­le birlikte, finansal koşullarda ılımlı bir gevşeme yaşanma­sının beklendiğini ancak yük­selen jeopolitik gerilimler ile bölgesel çatışmaların küresel ticaret ve yatırımı tehdit eden başlıca riskler olarak öne çık­tığını vurguladı.

Üstünsalih, ABD’de ikin­ci Trump döneminin de baş­lamasıyla birlikte ekonomik dengelerin değişebileceği, ge­lişmekte olan ülkelerde dış ti­carette daralma ve sermaye çıkışı gibi gelişmelerin de ya­şanabileceğinin öngörüldü­ğünü ifade etti. 2024 yılında Türkiye'de de enflasyonla mü­cadeleye odaklanıldığını dile getiren Üstünsalih, şöyle de­vam etti: "Merkez Bankası ta­rafından uygulanan sıkı para politikası, enflasyonla müca­delede birincil araç oldu.

Uy­gulanan politikaların etkisiy­le enflasyonda düşüşün devam edeceği ve bu düşüşün, para politikasında bir miktar gevşe­meye imkan tanıyacağı, bunun da büyümeye pozitif katkı sağ­layacağı kanaatindeyim. Bü­yümedeki iyileşmenin etkisiy­le cari işlemler açığında ılımlı bir yükseliş bekleniyor. Bütçe açığının ise azalması ve açık/ GSYH oranının yüzde 3’e yak­laşması olası görünüyor."

Reel ekonomi ve hane halkına destek

Üstünsalih, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusun­da, büyüme ve enflasyon başta olmak üzere tüm makro eko­nomik göstergelerde, gelecek dönemde olumlu gelişmele­rin beklendiğini söyledi. Tür­kiye’nin risk priminin, salgın öncesi seviyelere kadar düştü­ğünü aktaran Üstünsalih, "Fi­nansal istikrarın sağlanmasın­da büyük rol oynayan banka­cılık sektörü, ekonomideki bu iyileşmede önemli bir sorum­luluk üstlendi. Sektörümüz, güçlü sermayesi ve sağlam bi­lanço yapısıyla reel ekonomiyi ve hane halkını desteklemeyi sürdürdü" diye konuştu.

İhtiyaç kredilerinin %90’ı dijital kanallardan

Üstünsalih, 3. çeyrekte eko­nomiye sağladıkları toplam fi­nansman desteğinin 2,5 tril­yon liraya ulaştığını belirterek, "Üretim, yatırım ve ihracat fa­aliyetlerinde bulunan ve ülke­mizin istihdamına doğrudan katkı sağlayan müşterilerimi­ze öncelik verdiğimiz seçici bir kredi politikası uyguluyo­ruz. Böylelikle imalat, ihracat ve istihdam odaklı sektörlere yakından desteğimizi sürdü­rüyoruz.

Bugün itibarıyla Va­kıfBank Mobil ve internet ban­kacılığı kullanıcı sayımız 14 milyonu aşarken, aktif kulla­nıcı sayımız 8 milyona yaklaş­tı. Geldiğimiz bu noktada tüke­tici ihtiyaç kredilerinin yüzde 90’ı dijital kanallar üzerinden kullandırılırken vadeli hesap açılışlarının da yüzde 40’ı yine dijital kanallar üzerinden ya­pılıyor. Bu oranları daha da ar­tırma gayretindeyiz" ifadeleri­ni kullandı.

Açık finans uygulamalarını genişletecek

Üstünsalih, 2025 yılında di­jitalleşme, sürdürülebilir fi­nansman ve sosyal sorumluluk projelerinin harmanlanarak, her adımda topluma ve çevre­ye daha fazla değer katmayı he­deflediklerini belirterek, odak­landıkları temel alanlara ilişkin şunları kaydetti: "Dijitalleşme ve teknolojik dönüşüm kapsa­mında, açık finans uygulama­larımızı genişletmeyi planlıyo­ruz ve büyük veri ile yapay zeka teknolojilerine olan yatırımla­rımızı artıracağız.

Dijitalleş­menin iş süreçlerine entegras­yonunu destekleyen eğitimler ve programlarla çalışanları­mızın bu dönüşüme uyumunu sağlamayı sürdüreceğiz.

Sür­dürülebilirlik ve yeşil finans­man başlığı altında, çevre dos­tu yatırımları ve yenilenebilir enerji projelerini destekleme­ye devam edeceğiz. Operasyo­nel süreçlerimizi tamamen di­jitalleştirerek karbon nötr bir banka olma hedefimizi sürdü­receğiz. KOBİ'lere yönelik ye­nilikçi finansal çözümler suna­rak bu işletmelerin büyümele­rine katkıda bulunmayı; ayrıca modernizasyon projelerini ve tarım teknolojilerini destekle­yerek tarım sektörünün sürdü­rülebilir büyümesine katkı sağ­layacağız.

Üstünsalih, 2025 yılının Va­kıfBank’ın yenilikçi ve sorum­lu bankacılık anlayışıyla hem yerel hem de küresel dinamik­lere uyum sağlayarak, Türki­ye’ye ve dünyaya değer katma­ya devam edeceği bir dönemin başlangıcı olacağını ifade etti.

"Hack to the Future" hackathonunun kazananları belli oldu

VakıfBank tarafından bu yıl 5'inci kez hayata geçirilen "Hack to the Future" hackathonunda ödüller sahiplerini buldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, hackathon, bankacılık ve finans sektörünün yarınlarına sürdürülebilirlik odağında yenilikçi çözümler üretmek amacıyla düzenlendi. Dijital bankacılık kullanıcı deneyimi ve tasarımı, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, yenilikçi ürün ve hizmetler, yeni nesil müşteri iletişimi temaları etrafında düzenlenen hackathonda toplamda 225 takım kıyasıya yarışırken, 14'ü finale kalma başarısı gösterdi.

Kazanan projeler, En İyi MVP Ödülü (Kıvılcım Takımı- Finansal Asistan Eva), En İyi Sosyal Girişim Ödülü (Dropout Takımı-Finansal Okuryazarlık Mobil Uygulaması), En Yenilikçi Teknolojik Çözüm Ödülü (Aticengul Takımı-Müşteri Duygularının Yapay Zeka ile Analizi), En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı Ödülün (Altf4 Takımı- Bilgi Erişim Chatbot'u), En Global Çözüm Ödülü (Game Changers Takımı- Sürdürülebilir Proje Platformu) şeklinde sıralandı.