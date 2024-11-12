“2025 yılında, her ilimizde bir enerji noktası oluşturacağız”

Elektrikli araç kullanıcıla­rına daha fazla özgürlük, sürdürülebilirlik ve yeni­lik sunma misyonuyla çalıştıkla­rının altını çizen Voltgo Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağ­suyu, geleceğe yönelik olarak her şehirde yer alma stratejilerinin bulunduğunu anımsattı.

Elekt­rikli araç şarj istasyonlarında ge­nelde iki sistemin yer aldığını, bu sistemlerden ilki olan DC şarj is­tasyonlarının hızlı şarj özelliğine sahip ama yüksek kurulum mali­yetlerine sahip olduğunu, diğer sistem olan AC şarj istasyonları­nın ise ucuz kurulum maliyetle­rine sahip ancak yavaş şarj özel­liğine sahip olduğunu belirten Dağsuyu, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu ara ürün olan 40kw şarj ünitelerini kendi yazılım ve do­nanım ekipleri ile geliştirdikleri­ni aktardı.

Dağsuyu, “Piyasanın koşullarını, kullanıcı ve müşte­ri geri dönüşlerini sürekli takip eden bir ekibimiz var ve bu ekip elektrikli araç şarj sektöründe bulunan ara ürün ihtiyacını ana­liz ederek raporladılar. Bizler de planla­ma, ürün geliştirme, üretim ve satış ekiplerimizle bir araya ge­lerek piyasa talebine karşı kolları sıvama kararı aldık. Kendi bün­yemizde bulunan ekiplerimize kısa sürede 40kw ürünümüzü geliştirerek pazara sunduk. Bu ürün Türkiye’de kullanılan tüm elektrikli araçların şarj sistem­lerine uyumlu, uygun altyapı ma­liyetleri ile diğer ürünlerden kısa sürede ayrışacak” dedi.

“Çevre dostu şarj istasyonları kuruyoruz”

Dağsuyu, uluslararası alanda da önemli adımlar atarak Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarında stra­tejik bağlantılar kurduklarını ve Voltgo'nun bu bölgelerdeki bili­nirliğini artırmayı başardıkları­nı söyledi. Dağsuyu, bu bağlan­tılar sayesinde global arenada güçlü bir oyuncu olma hedefleri­ne bir adım daha yaklaştıklarını belirtti. Sürdürülebilirlik çalış­malarına dikkat çeken Dağsuyu, “Voltgo Sıfır Noktaları” proje­si kapsamında fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonla­rını azaltmayı ve çevre dostu şarj istasyonları kurmayı amaçladık­larını ifade etti. Dağsuyu, 2023 yılı verilerinin karbon emisyon­larının tehlikeli seviyelere ulaş­tığını gösterdiğini ve bu projeye verdikleri önemin arttığını vur­guladı.

Elektrikli araç şarj çözümle­riyle sektörde öne çıkan Voltgo, kullanıcı memnuniyeti ve sürdü­rülebilirlik odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Voltgo Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağ­suyu, 2024 yılında markalarla iş birlikleri ve düzenlenen etkin­liklerle şarj istasyonlarını sade­ce enerji noktası olmaktan çı­karıp interaktif ve keyifli yaşam alanlarına dönüştürdüklerini açıkladı. Dağsuyu, “Artık şarj is­tasyonlarımız, sadece araçlarını şarj etmek isteyenlerin değil, ay­nı zamanda kaliteli zaman geçir­mek isteyenlerin de tercihi hali­ne geldi” dedi.

En az bir istasyon hedefi

Yusuf Cenk Dağsuyu, kendi bölgelerinde başlattıkları Voltgo hamlesini tüm Türkiye’ye yay­ma ve genişletme zamanı geldi­ğini, 2025 yılı için inovas­yon ve sürdürülebilirlikte lider olmayı hedeflediklerini belirte­rek, “Elektrikli araç kullanıcı­larına daha fazla özgürlük, sür­dürülebilirlik ve yenilik getirme misyonumuzla yolumuza karar­lılıkla devam ediyoruz.” ifadesi­ni kullandı. Türkiye genelinde dinamik bir elektrikli araç şarj istasyonu pazarının mevcut ol­duğunu ve bu pazarın hızla bü­yüyeceğini vurgulayan Dağsuyu, Voltgo’nun da bu büyüyen pazar­da önemli bir konuma sahip ol­duğunu söyledi.

Elektrikli araç şarj istasyonu sek­töründeki pazar paylarını artır­mak için stratejik yatırım ve pro­jeler geliştirdiklerini açıklayan Dağsuyu, 2024 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde şarj istasyonu sayısını artırmayı hedefledikle­rini kaydetti. Dağsuyu, "Büyük şehirlerin yanı sıra kırsal ve tu­ristik bölgelerde de yatırımları­mızı yoğunlaştırarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı ve mevcut müşterilerimize da­ha fazla erişim noktası sunma­yı amaçlıyoruz, hedefimiz 2025 yılının sonuna kadar ülkemizin her noktasına ulaşmak” diye ko­nuştu.

“Gücümüzü Beta Enerji’den alıyoruz”

Şarj istasyonu işletmeciliği hedefindeki yatırımcılara profesyonel hizmetler sunduklarını kaydeden Voltgo Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, şarj üniteleri, altyapı hizmetleri ve satış sonrası destek konularında kapsamlı çözümler sağladıklarını ifade etti. Dağsuyu, "Amacımız, şarj istasyonlarının 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak. Bu doğrultuda Beta Enerji’den elde ettiğimiz şarj ağı tecrübesi ile ekibimizin teknolojik altyapı ve donanımı, kullanıcılarımıza ve müşterilerimize satış sonrası süreçlerde de profesyonel destek sunmamıza katkı sağlıyor” dedi.

“Karbon ayak izini düşürüyoruz”

Voltgo’nun "Sıfır Noktala­rı" projesi kapsamında şarj istasyonlarını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre etmeye devam ettiklerini be­lirten Dağsuyu, güneş ener­jisi panelleri gibi çevre dos­tu çözümlerle istasyonların karbon ayak izini minimuma indirmeyi ve sürdürülebilir enerji kullanımını artırmayı planladıklarını ifade etti. AR-GE yatırımlarını artırarak şarj ünitelerinin verimliliğini, hızı­nı ve güvenliğini geliştirme­yi hedeflediklerini söyleyen Dağsuyu, kullanıcı deneyimi­ni iyileştirmek amacıyla mo­bil uygulamalarını da daha iş­levsel hale getireceklerini ak­tardı. Dağsuyu, "Kullanıcılar, uygulama üzerinden en yakın şarj istasyonlarını bulabiliyor, şarj işlemlerini takip edebili­yor ve ödeme işlemlerini ko­layca gerçekleştirebiliyorlar” ifadesini kullandı.

Dağsuyu, Avrupa ve Uzakdo­ğu pazarlarında kurdukla­rı bağlantılar sayesinde yeni fırsatlar elde ettiklerini ve bu bölgelerdeki iş birliklerini güç­lendirerek teknoloji transferi ve ortak projelerle yurt içi ve yurt dışında pazar payları­nı artırmayı hedefledikleri­ni açıkladı. Voltgo’nun ayrıca elektrikli araç kullanımı ve şarj istasyonlarının avantajları ko­nusunda toplumu bilinçlen­dirmek için eğitim ve farkın­dalık kampanyaları düzenle­yeceğini belirten Dağsuyu, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak sürdürülebi­lir ulaşımın önemini vurgula­yan etkinlikler gerçekleştire­ceklerini dile getirdi.