“2025 yılında, her ilimizde bir enerji noktası oluşturacağız”
Elektrikli otomobiller için hızlı (DC) ve yavaş (AC) şarj üniteleri üreten Voltgo, 2025 yılında Türkiye’nin tüm illerinde şarj istasyonları kurarak “enerji noktası” oluşturmayı hedefliyor. Voltgo Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, global ölçekte tanınan ve tercih edilen bir marka olma hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.
Elektrikli araç kullanıcılarına daha fazla özgürlük, sürdürülebilirlik ve yenilik sunma misyonuyla çalıştıklarının altını çizen Voltgo Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, geleceğe yönelik olarak her şehirde yer alma stratejilerinin bulunduğunu anımsattı.
Elektrikli araç şarj istasyonlarında genelde iki sistemin yer aldığını, bu sistemlerden ilki olan DC şarj istasyonlarının hızlı şarj özelliğine sahip ama yüksek kurulum maliyetlerine sahip olduğunu, diğer sistem olan AC şarj istasyonlarının ise ucuz kurulum maliyetlerine sahip ancak yavaş şarj özelliğine sahip olduğunu belirten Dağsuyu, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu ara ürün olan 40kw şarj ünitelerini kendi yazılım ve donanım ekipleri ile geliştirdiklerini aktardı.
Dağsuyu, “Piyasanın koşullarını, kullanıcı ve müşteri geri dönüşlerini sürekli takip eden bir ekibimiz var ve bu ekip elektrikli araç şarj sektöründe bulunan ara ürün ihtiyacını analiz ederek raporladılar. Bizler de planlama, ürün geliştirme, üretim ve satış ekiplerimizle bir araya gelerek piyasa talebine karşı kolları sıvama kararı aldık. Kendi bünyemizde bulunan ekiplerimize kısa sürede 40kw ürünümüzü geliştirerek pazara sunduk. Bu ürün Türkiye’de kullanılan tüm elektrikli araçların şarj sistemlerine uyumlu, uygun altyapı maliyetleri ile diğer ürünlerden kısa sürede ayrışacak” dedi.
“Çevre dostu şarj istasyonları kuruyoruz”
Dağsuyu, uluslararası alanda da önemli adımlar atarak Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarında stratejik bağlantılar kurduklarını ve Voltgo'nun bu bölgelerdeki bilinirliğini artırmayı başardıklarını söyledi. Dağsuyu, bu bağlantılar sayesinde global arenada güçlü bir oyuncu olma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti. Sürdürülebilirlik çalışmalarına dikkat çeken Dağsuyu, “Voltgo Sıfır Noktaları” projesi kapsamında fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmayı ve çevre dostu şarj istasyonları kurmayı amaçladıklarını ifade etti. Dağsuyu, 2023 yılı verilerinin karbon emisyonlarının tehlikeli seviyelere ulaştığını gösterdiğini ve bu projeye verdikleri önemin arttığını vurguladı.
Elektrikli araç şarj çözümleriyle sektörde öne çıkan Voltgo, kullanıcı memnuniyeti ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Voltgo Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, 2024 yılında markalarla iş birlikleri ve düzenlenen etkinliklerle şarj istasyonlarını sadece enerji noktası olmaktan çıkarıp interaktif ve keyifli yaşam alanlarına dönüştürdüklerini açıkladı. Dağsuyu, “Artık şarj istasyonlarımız, sadece araçlarını şarj etmek isteyenlerin değil, aynı zamanda kaliteli zaman geçirmek isteyenlerin de tercihi haline geldi” dedi.
En az bir istasyon hedefi
Yusuf Cenk Dağsuyu, kendi bölgelerinde başlattıkları Voltgo hamlesini tüm Türkiye’ye yayma ve genişletme zamanı geldiğini, 2025 yılı için inovasyon ve sürdürülebilirlikte lider olmayı hedeflediklerini belirterek, “Elektrikli araç kullanıcılarına daha fazla özgürlük, sürdürülebilirlik ve yenilik getirme misyonumuzla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadesini kullandı. Türkiye genelinde dinamik bir elektrikli araç şarj istasyonu pazarının mevcut olduğunu ve bu pazarın hızla büyüyeceğini vurgulayan Dağsuyu, Voltgo’nun da bu büyüyen pazarda önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.
Elektrikli araç şarj istasyonu sektöründeki pazar paylarını artırmak için stratejik yatırım ve projeler geliştirdiklerini açıklayan Dağsuyu, 2024 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde şarj istasyonu sayısını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Dağsuyu, "Büyük şehirlerin yanı sıra kırsal ve turistik bölgelerde de yatırımlarımızı yoğunlaştırarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı ve mevcut müşterilerimize daha fazla erişim noktası sunmayı amaçlıyoruz, hedefimiz 2025 yılının sonuna kadar ülkemizin her noktasına ulaşmak” diye konuştu.
“Gücümüzü Beta Enerji’den alıyoruz”
Şarj istasyonu işletmeciliği hedefindeki yatırımcılara profesyonel hizmetler sunduklarını kaydeden Voltgo Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, şarj üniteleri, altyapı hizmetleri ve satış sonrası destek konularında kapsamlı çözümler sağladıklarını ifade etti. Dağsuyu, "Amacımız, şarj istasyonlarının 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet vermesini sağlamak. Bu doğrultuda Beta Enerji’den elde ettiğimiz şarj ağı tecrübesi ile ekibimizin teknolojik altyapı ve donanımı, kullanıcılarımıza ve müşterilerimize satış sonrası süreçlerde de profesyonel destek sunmamıza katkı sağlıyor” dedi.
“Karbon ayak izini düşürüyoruz”
Voltgo’nun "Sıfır Noktaları" projesi kapsamında şarj istasyonlarını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre etmeye devam ettiklerini belirten Dağsuyu, güneş enerjisi panelleri gibi çevre dostu çözümlerle istasyonların karbon ayak izini minimuma indirmeyi ve sürdürülebilir enerji kullanımını artırmayı planladıklarını ifade etti. AR-GE yatırımlarını artırarak şarj ünitelerinin verimliliğini, hızını ve güvenliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Dağsuyu, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla mobil uygulamalarını da daha işlevsel hale getireceklerini aktardı. Dağsuyu, "Kullanıcılar, uygulama üzerinden en yakın şarj istasyonlarını bulabiliyor, şarj işlemlerini takip edebiliyor ve ödeme işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyorlar” ifadesini kullandı.
Dağsuyu, Avrupa ve Uzakdoğu pazarlarında kurdukları bağlantılar sayesinde yeni fırsatlar elde ettiklerini ve bu bölgelerdeki iş birliklerini güçlendirerek teknoloji transferi ve ortak projelerle yurt içi ve yurt dışında pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Voltgo’nun ayrıca elektrikli araç kullanımı ve şarj istasyonlarının avantajları konusunda toplumu bilinçlendirmek için eğitim ve farkındalık kampanyaları düzenleyeceğini belirten Dağsuyu, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak sürdürülebilir ulaşımın önemini vurgulayan etkinlikler gerçekleştireceklerini dile getirdi.