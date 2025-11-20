“2025’i güçlü büyüme ile kapatıyoruz”
EvoLog Lojistik için 2025’in yalnızca operasyonel başarıların değil, uzun vadeli vizyonlarının sahada karşılık bulduğu bir yıl olarak hatırlanacağına dikkat çeken EvoLog CEO’su Barış Talay, “Küresel lojistikteki zorluklara rağmen, karayolu ve intermodal taşımacılıkta sefer sayımızı 70 bine, denizyolu konteyner hacmimizi ise 25 bin TEU’nun üzerine taşıdık.
Bu rakamlar sadece sayılardan ibaret değil; stratejimizin doğruluğunu ve kararlılığımızı gösteriyor. 2025, bizim için hem operasyonel hem de vizyoner bir başarı yılı oldu” dedi.
Avrupa odaklı karayolu ve intermodal taşımacılıkta, 750 adet yarı römork yatırımıyla kapasitelerini artırdıklarını açıklayan Barış Talay, “Bu sayede 2025’te Avrupa pazarında yüzde 30 büyüme fırsatı elde ettik. Denizyolu taşımacılığında ise Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika hatlarındaki doğru yatırımlar sayesinde, pazar taleplerini doğru okuyarak kapasitemizi verimli yönlendirdik. Doğrudan servis bağlantıları, aktarma sürelerinin kısaltılması ve dijital izlenebilirlik sistemleri, müşterilerimize daha rekabetçi ve güvenilir hizmet sunmamızı sağladı” diye konuştu.
Önümüzdeki yıl ise yeni standartlar belirlemek ve hacimlerini artırmanın öne çıkacağını ileten Barış Talay, “LCL ve FCL taşımacılığında müşterilerimize kişiselleştirilmiş çözümler sunacak, tedarik zinciri boyunca şeffaf iletişimi güçlendireceğiz. Çalışmalarımızın temelinde güven, hız, çeviklik ve müşteri odaklılık var. Bu prensipler bizim yapı taşlarımızı oluşturuyor” ifadesini kullandı.