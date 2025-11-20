“2025’i güçlü büyüme ile kapatıyoruz”

Bu rakamlar sa­dece sayılardan ibaret değil; stra­tejimizin doğruluğunu ve karar­lılığımızı gösteriyor. 2025, bizim için hem operasyonel hem de viz­yoner bir başarı yılı oldu” dedi.

Avrupa odaklı karayolu ve in­termodal taşımacılıkta, 750 adet yarı römork yatırımıyla kapasite­lerini artırdıklarını açıklayan Ba­rış Talay, “Bu sayede 2025’te Av­rupa pazarında yüzde 30 büyüme fırsatı elde ettik. Denizyolu taşı­macılığında ise Avrupa, Uzak Do­ğu ve Afrika hatlarındaki doğru yatırımlar sayesinde, pazar talep­lerini doğru okuyarak kapasite­mizi verimli yönlendirdik. Doğru­dan servis bağlantıları, aktarma sürelerinin kısaltılması ve dijital izlenebilirlik sistemleri, müşteri­lerimize daha rekabetçi ve güve­nilir hizmet sunmamızı sağladı” diye konuştu.

Önümüzdeki yıl ise yeni stan­dartlar belirlemek ve hacimleri­ni artırmanın öne çıkacağını ile­ten Barış Talay, “LCL ve FCL ta­şımacılığında müşterilerimize kişiselleştirilmiş çözümler su­nacak, tedarik zinciri boyunca şeffaf iletişimi güçlendireceğiz. Çalışmalarımızın temelinde gü­ven, hız, çeviklik ve müşteri odak­lılık var. Bu prensipler bizim yapı taşlarımızı oluşturuyor” ifadesi­ni kullandı.