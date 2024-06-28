"2025'te 511 hektar maden sahası rehabilite edilmiş olacak"

İlk projelerine 2023 Kasım'da başladıklarını belirten Işık, "65 hektarlık alanda çalışmalarımızı yürüttük. 65 hektar diyince insanın aklında çok bir şey canlanmıyor ama bahsettiğimiz alan çok büyük bir alan ve 91 futbol sahası büyüklüğünde bir alana tekabül ediyor" diye konuştu ve ekledi:

"Bu yılın sonunda yeni etap çalışmamıza başlamayı planlıyoruz. 2025'te hedefimiz 511 hektarlık bir alanı daha ağaçlandırarak toplamda 576 hektara ulaşmak. 2032'de ise 1360 hektar civarında bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz."

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile işbirliği yapıyoruz

Rehabilitasyon çalışmalarında en önemli konunun bu çalışmaların bağımsız bir kuruluş tarafından izlenmesi olduğunu ifade eden Işık, "Biz bu çalışmalarımızı izlemesi, yönlendirmesi ve raporlaması için Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile anlaştık. Dernek, paydaşlarımız adına bizim yaptığımız çalışmaları şeffaf bir şekilde izliyorlar ve raporluyorlar" bilgisini paylaştı.

Karaağaç zeytinliğindeki ürünler bölge halkıyla paylaşılıyor

Işık, rehabilitasyon kapsamındaki faaliyetlerden biri olarak Karacaağaç eski maden sahasına kurdukları zeytinlikte 22 binden fazla zeytin ağacı dikildiğini belirterek, "Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında diktiğimiz zeytin ağaçlarının hepsinin bakım ve toplama faaliyetlerini kendimiz yürütüyoruz ve bölge halkıyla beraber çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz zeytinler ve zeytin yağları tamamen ticari amaç dışında halkla paylaşılılıyor" diye konuştu.

Bu yıl sonunda rehabilitasyon çalışmalarına başlayacakları yeni etapta yenilikçi uygulamalar yapmayı da planladıklarını vurgulayan Işık, maden sahalarının yüksek kotlarda olmasından dolayı dikim faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla dronlar aracılığıyla bölgeye yöre halkının katılımıyla tohum dağıtılarak ağaçlandırılacağını sözlerine ekledi.