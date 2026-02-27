2026 yılının şifresi: Jeopolitik cam tavan

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Baş­kanı Dr. Emre Çam­lıbel, ekonomik kararların üzerinde bir “jeopolitik cam tavan” olduğunu vurguladı. 2025 yılının hem küresel hem de yerel ölçekte gümrük tarife­leri, siyasi gerginlikler ve sürp­riz müdahalelerle dolu, olduk­ça hareketli bir yıl olduğunu belirten Çamlıbel, 2026’nın da çok farklı olmayacağını, be­lirsizliklerin devam edeceğini öngörüyor.

Çamlıbel, seçimler ve piyasa beklentileriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “ Biz bu durumu bir “Cam Tavan” ola­rak adlandırıyoruz; yani ne ka­rar alırsanız alın, tepede jeo­politik dengelerden oluşan bir sınır var. Ancak Türkiye bu ta­vanın altında %4 büyüme ile iyi bir iş çıkardı. 2026’da da be­lirsizlik ve sürprizler devam edecek. Biz planlarımızı ‘hiç seçim olmayacakmış’ gibi ya­pıyoruz; ancak sadece Türki­ye’de değil, İran’dan ABD’ye kadar her türlü siyasi değişik­liğin piyasaları doğrudan etki­leyeceği bir konjonktürdeyiz.”

Kalıcı dış sermaye girişi zor, gözler borsada

Küresel siyasi gerginliklerin ve ekonomik müdahalelerin yatırım iştahı üzerindeki bas­kısına dikkat çeken Dr. Em­re Çamlıbel, dış kaynak akışı konusunda temkinli bir tablo çizdi. 2026 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda (FDI) is­tenen seviyelerin yakalanma­sının zor olduğunu belirten Çamlıbel şu değerlendirme­yi yaptı: “Jeopolitik cam tavan nedeniyle 2026 yılında kayda değer büyüklükte bir dış ser­maye girişi öngörmüyoruz.

Günlük, kısa vadeli sıcak para akışları her zaman olduğu gi­bi yaşanacaktır; ancak Türki­ye’ye girip kalacak uzun vadeli kaynak girişi bugünkü şartlar­da istenen ölçüde olmayacak gibi gözüküyor. Bu şartlarda şirketlerin ve yatırımcıların li­kidite arayışında Borsaya yö­neleceğini düşünüyorum. Bu nedenle biz de portföyümüzde Borsa İstanbul ile ilişkilenebi­lecek; FAVÖK’ü, cirosu ve var­lık büyüklüğü halka arz kriter­lerine uygun şirketlere öncelik veriyoruz.”

Rezervlerdeki artış daha mücadeleci günlere hazırlık

Türkiye’nin para politika­sındaki kararlılığını ve Merkez Bankası rezervlerini değerlen­diren Çamlıbel, “Para politika­sındaki kararlılık meyveleri­ni veriyor; enflasyon %30’lara indi, %25’leri görebiliriz. Mer­kez Bankası’nın net uluslara­rası rezervlerini 70-80 milyar dolar seviyesine çekmesi ve altın alımlarına devam etme­si, Türkiye ekonomisinin önü­müzdeki daha büyük ve müca­deleci günlere hazırlandığının bir göstergesi” dedi.

1 milyon dolardan 700 milyon dolarlık varlık değerine

RePie Portföy, Fonmap, Big Media, Goldtag, Colendi Men­kul Değerler ve RePie GSYO gibi iştirakleri bünyesinde ba­rındıran RePie’ın büyüme yol­culuğuna değinen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, başlangıçta sınırlı bir sermaye ile başlayan süre­cin bugün 700 milyon dolar­lık bir varlık değerine ulaştı­ğını belirtti. Ergin, “10 küsur yıl önce 1 milyon dolar serma­ye ile yola çıktık. Bugün Re­Pie Yatırım Holding’in toplam varlık büyüklüğü 700 milyon dolara ulaştı. Bu büyüme, sa­dece kendi kaynağımızla değil, yatırımcılarımızın güveni ve ortaklık kültürümüzle gerçek­leşti” dedi.

Madencilik ve enerji sektörüne gireceğiz

TSKB ve Ziraat Yatırım li­derliğinde gerçekleşecek halka arz ile yeni stratejik sektörlere kaynak aktarılacak. Çamlıbel, “Halka arzdan elde edilecek kaynağı holdingin yeni “ami­ral gemisi” sektörlerinde kul­lanacağız” dedi. Holdingin ge­lecekteki yatırım odağında ma­dencilik ve enerji sektörlerinin olduğunu belirten Çamlıbel, “Altın, bakır ve krom başta ol­mak üzere stratejik metallere odaklandık. Ayrıca, yenilene­bilir enerji yatırımları ve bölge­nin ihtiyacı olan veri merkez­leri (Data Center) ana yatırım kalemleri olacak” diye konuştu.

Fon büyüklüğünde hedef 4.5 milyar dolar

RePie’ın yönettiği varlıkla­rın %55’ini emeklilik fonları (BES) oluştururken, %35’i hol­ding ve kurumsal şirketlerden, %10’u ise bireysel yatırımcı­lardan geliyor. Fon yönetimi ve portföy verileri hakkında bilgi veren RePie Portföy Genel Mü­dürü Altuğ Dayıoğlu, alterna­tif yatırım fonlarında (GSYF ve GYF) %16 pazar payı ile sektör lideri olduklarını açıklayarak, şunları söyledi: “Şu an 3 milyar dolarlık bir fon büyüklüğünü yönetiyoruz.

2026 sonunda fon büyüklüğünü 4.5 milyar dola­ra çıkarmayı hedefliyoruz. Ya­tırımcılarımıza bu yıl 25 mil­yon dolar temettü dağıta­rak, kazancı paylaşma prensibimizi kanıtla­dık. Link Bilgisayar, ARF Bio (Halka Arz) ve Turan gibi başa­rılı çıkışlar yaptık. Portföyümüz son 4 yılda dolar bazın­da ortalama 4 kat getiri sağladı.” Dayıoğlu, SPK’nın ye­ni tebliğini sistemik riskleri, kredi ve yoğunlaşma risklerini azaltmaya yönelik bir adım ola­rak değerlendirdi.

Fonmap 20 bin yatırımcıya ulaştı

Finansal teknolojiler alanın­da RePie Yatırım Holding eko­sistemin en dinamik bileşen­lerinden olan Fonmap, 20 bin yatırımcıya ve 25 milyon dolar değerlemeye ulaştı. RePie eko­sisteminin teknoloji odaklı iş­tiraki Fonmap Kurucu Ortağı Sami Güzel de, “Yapay zeka asistanımızla yatırımcıya 360 de­rece rehberlik edi­yoruz. Yakında devreye girecek AI 2.0 ile kişiye özel portföy yöne­timi devrini başla­tıyoruz” dedi.

RePie Yatırım Holding halka arza hazırlanıyor

Çamlıbel, dış kaynak girişinin azaldığı bir dönemde halka arzın likidite için en güçlü araç olduğunu belirterek, “Şu an için direkt bir dış kaynak yatırımı Türkiye’ye akmadığı için, likiditeyi sağlayan ana unsur Borsa İstanbul. Onun için Borsa İstanbul’la ilişkilenebilecek cirosu, varlık büyüklüğü tutan şirketlere öncelik veriyoruz” dedi. Çamlıbel, holdingin de şeffaflık ve kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda son çeyrekte halka açılacağını belirterek, “Sadece yatırımlarımızda sermaye piyasası değil, kendimiz için de şeffaflık, kurumsallık, sermaye piyasalarından kaynak üretiminden yararlanmak için RePie Yatırım Holding’i de halka açmaya hazırlanıyoruz. Zamanlama olarak son çeyrekte olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İş dünyasına tavsiye: “Tek patron dönemi bitti”

Emre Çamlıbel, zorlu ekonomik konjonktürde sanayici ve yatırımcılara “ortaklık” çağrısında bulundu: “Eski nesil ‘tek patron’ anlayışı artık sürdürülebilir değil. Tek patronlu, bavuluyla Sivas’tan çıkıp dünya devi olan o kahramanlık hikayeleri geride kaldı. Artık riskin bölündüğü, vasıfların birleştiği stratejik ortaklıklar dönemi. İş dünyasına önerim; tamamlayıcı vasıfları olan taraflarla ortaklık kurmalarıdır. Riski bölmek, sermayeyi doğru yönetmek ve şeffaflık bugünün dünyasında hayatta kalmanın tek yolu.”

Emre Çamlıbel, “Biz bir yatırım ekosistemiyiz. İşimizin özü, her şeyi “satmak üzere” almaktır. Hiçbir şeye %100 sahip değiliz; biz yönetmekle yetkilendirilmişiz. Dolayısıyla stratejik hedeflere ulaşıldığında her varlık el değiştirebilir” açıklamasını yaptı.