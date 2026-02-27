2026 yılının şifresi: Jeopolitik cam tavan
Ekonomik kararların üzerinde ‘jeopolitik cam tavan’ baskısının süreceği bir 2026 öngören RePie Yatırım Holding, stratejik büyüme hamlelerini açıkladı. Yılın son çeyreğinde TSKB ve Ziraat Yatırım liderliğinde halka arz planlayan holding; elde edilecek kaynağı madencilik, enerji ve veri merkezlerine aktaracak. RePie, fon büyüklüğünde 4,5 milyar dolar eşiğine odaklandı.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, ekonomik kararların üzerinde bir “jeopolitik cam tavan” olduğunu vurguladı. 2025 yılının hem küresel hem de yerel ölçekte gümrük tarifeleri, siyasi gerginlikler ve sürpriz müdahalelerle dolu, oldukça hareketli bir yıl olduğunu belirten Çamlıbel, 2026’nın da çok farklı olmayacağını, belirsizliklerin devam edeceğini öngörüyor.
Çamlıbel, seçimler ve piyasa beklentileriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “ Biz bu durumu bir “Cam Tavan” olarak adlandırıyoruz; yani ne karar alırsanız alın, tepede jeopolitik dengelerden oluşan bir sınır var. Ancak Türkiye bu tavanın altında %4 büyüme ile iyi bir iş çıkardı. 2026’da da belirsizlik ve sürprizler devam edecek. Biz planlarımızı ‘hiç seçim olmayacakmış’ gibi yapıyoruz; ancak sadece Türkiye’de değil, İran’dan ABD’ye kadar her türlü siyasi değişikliğin piyasaları doğrudan etkileyeceği bir konjonktürdeyiz.”
Kalıcı dış sermaye girişi zor, gözler borsada
Küresel siyasi gerginliklerin ve ekonomik müdahalelerin yatırım iştahı üzerindeki baskısına dikkat çeken Dr. Emre Çamlıbel, dış kaynak akışı konusunda temkinli bir tablo çizdi. 2026 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda (FDI) istenen seviyelerin yakalanmasının zor olduğunu belirten Çamlıbel şu değerlendirmeyi yaptı: “Jeopolitik cam tavan nedeniyle 2026 yılında kayda değer büyüklükte bir dış sermaye girişi öngörmüyoruz.
Günlük, kısa vadeli sıcak para akışları her zaman olduğu gibi yaşanacaktır; ancak Türkiye’ye girip kalacak uzun vadeli kaynak girişi bugünkü şartlarda istenen ölçüde olmayacak gibi gözüküyor. Bu şartlarda şirketlerin ve yatırımcıların likidite arayışında Borsaya yöneleceğini düşünüyorum. Bu nedenle biz de portföyümüzde Borsa İstanbul ile ilişkilenebilecek; FAVÖK’ü, cirosu ve varlık büyüklüğü halka arz kriterlerine uygun şirketlere öncelik veriyoruz.”
Rezervlerdeki artış daha mücadeleci günlere hazırlık
Türkiye’nin para politikasındaki kararlılığını ve Merkez Bankası rezervlerini değerlendiren Çamlıbel, “Para politikasındaki kararlılık meyvelerini veriyor; enflasyon %30’lara indi, %25’leri görebiliriz. Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervlerini 70-80 milyar dolar seviyesine çekmesi ve altın alımlarına devam etmesi, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki daha büyük ve mücadeleci günlere hazırlandığının bir göstergesi” dedi.
1 milyon dolardan 700 milyon dolarlık varlık değerine
RePie Portföy, Fonmap, Big Media, Goldtag, Colendi Menkul Değerler ve RePie GSYO gibi iştirakleri bünyesinde barındıran RePie’ın büyüme yolculuğuna değinen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin, başlangıçta sınırlı bir sermaye ile başlayan sürecin bugün 700 milyon dolarlık bir varlık değerine ulaştığını belirtti. Ergin, “10 küsur yıl önce 1 milyon dolar sermaye ile yola çıktık. Bugün RePie Yatırım Holding’in toplam varlık büyüklüğü 700 milyon dolara ulaştı. Bu büyüme, sadece kendi kaynağımızla değil, yatırımcılarımızın güveni ve ortaklık kültürümüzle gerçekleşti” dedi.
Madencilik ve enerji sektörüne gireceğiz
TSKB ve Ziraat Yatırım liderliğinde gerçekleşecek halka arz ile yeni stratejik sektörlere kaynak aktarılacak. Çamlıbel, “Halka arzdan elde edilecek kaynağı holdingin yeni “amiral gemisi” sektörlerinde kullanacağız” dedi. Holdingin gelecekteki yatırım odağında madencilik ve enerji sektörlerinin olduğunu belirten Çamlıbel, “Altın, bakır ve krom başta olmak üzere stratejik metallere odaklandık. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımları ve bölgenin ihtiyacı olan veri merkezleri (Data Center) ana yatırım kalemleri olacak” diye konuştu.
Fon büyüklüğünde hedef 4.5 milyar dolar
RePie’ın yönettiği varlıkların %55’ini emeklilik fonları (BES) oluştururken, %35’i holding ve kurumsal şirketlerden, %10’u ise bireysel yatırımcılardan geliyor. Fon yönetimi ve portföy verileri hakkında bilgi veren RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, alternatif yatırım fonlarında (GSYF ve GYF) %16 pazar payı ile sektör lideri olduklarını açıklayarak, şunları söyledi: “Şu an 3 milyar dolarlık bir fon büyüklüğünü yönetiyoruz.
2026 sonunda fon büyüklüğünü 4.5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımıza bu yıl 25 milyon dolar temettü dağıtarak, kazancı paylaşma prensibimizi kanıtladık. Link Bilgisayar, ARF Bio (Halka Arz) ve Turan gibi başarılı çıkışlar yaptık. Portföyümüz son 4 yılda dolar bazında ortalama 4 kat getiri sağladı.” Dayıoğlu, SPK’nın yeni tebliğini sistemik riskleri, kredi ve yoğunlaşma risklerini azaltmaya yönelik bir adım olarak değerlendirdi.
Fonmap 20 bin yatırımcıya ulaştı
Finansal teknolojiler alanında RePie Yatırım Holding ekosistemin en dinamik bileşenlerinden olan Fonmap, 20 bin yatırımcıya ve 25 milyon dolar değerlemeye ulaştı. RePie ekosisteminin teknoloji odaklı iştiraki Fonmap Kurucu Ortağı Sami Güzel de, “Yapay zeka asistanımızla yatırımcıya 360 derece rehberlik ediyoruz. Yakında devreye girecek AI 2.0 ile kişiye özel portföy yönetimi devrini başlatıyoruz” dedi.
RePie Yatırım Holding halka arza hazırlanıyor
Çamlıbel, dış kaynak girişinin azaldığı bir dönemde halka arzın likidite için en güçlü araç olduğunu belirterek, “Şu an için direkt bir dış kaynak yatırımı Türkiye’ye akmadığı için, likiditeyi sağlayan ana unsur Borsa İstanbul. Onun için Borsa İstanbul’la ilişkilenebilecek cirosu, varlık büyüklüğü tutan şirketlere öncelik veriyoruz” dedi. Çamlıbel, holdingin de şeffaflık ve kurumsallaşma vizyonu doğrultusunda son çeyrekte halka açılacağını belirterek, “Sadece yatırımlarımızda sermaye piyasası değil, kendimiz için de şeffaflık, kurumsallık, sermaye piyasalarından kaynak üretiminden yararlanmak için RePie Yatırım Holding’i de halka açmaya hazırlanıyoruz. Zamanlama olarak son çeyrekte olur diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
İş dünyasına tavsiye: “Tek patron dönemi bitti”
Emre Çamlıbel, zorlu ekonomik konjonktürde sanayici ve yatırımcılara “ortaklık” çağrısında bulundu: “Eski nesil ‘tek patron’ anlayışı artık sürdürülebilir değil. Tek patronlu, bavuluyla Sivas’tan çıkıp dünya devi olan o kahramanlık hikayeleri geride kaldı. Artık riskin bölündüğü, vasıfların birleştiği stratejik ortaklıklar dönemi. İş dünyasına önerim; tamamlayıcı vasıfları olan taraflarla ortaklık kurmalarıdır. Riski bölmek, sermayeyi doğru yönetmek ve şeffaflık bugünün dünyasında hayatta kalmanın tek yolu.”
Emre Çamlıbel, “Biz bir yatırım ekosistemiyiz. İşimizin özü, her şeyi “satmak üzere” almaktır. Hiçbir şeye %100 sahip değiliz; biz yönetmekle yetkilendirilmişiz. Dolayısıyla stratejik hedeflere ulaşıldığında her varlık el değiştirebilir” açıklamasını yaptı.