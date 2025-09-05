2026'da Broadcom'un yapay zekâ gelirlerinde büyük sıçrama bekleniyor

Broadcom CEO’su Hock Tan, şirketin 2026 mali yılında yapay zeka (AI) gelirlerinde sert bir ivmelenme öngördüklerini açıkladı. Bu beklentinin arkasında, adı açıklanmayan bir müşteriden alınan 10 milyar dolarlık büyük altyapı siparişi bulunuyor. Açıklamanın ardından Broadcom hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 4 yükseldi.

Broadcom’un yapay zekâ stratejisi

Hock Tan, Broadcom’un en az beş yıl daha yönetiminde olacağını teyit ederken, firmanın özel yapay zeka çiplerinde dört yeni potansiyel müşteriyle görüştüğünü ve bu anlaşmayla birlikte mevcut üç büyük AI müşterisine yeni birinin eklendiğini duyurdu.

Büyük teknoloji şirketleri yapay zekâ altyapısını hızla genişletmeye çalışırken, Broadcom da Nvidia’nın GPU’larına uygun maliyetli alternatifler sunarak öne çıkıyor. Emarketer analisti Jacob Bourne, “Özel silikon, darboğazları aşmaya yardımcı olan niş performans kazanımları sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü finansal performans

Broadcom’un yapay zekâ gelirleri 2025 üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 63 artışla 5,2 milyar dolara yükseldi. Şirket, dördüncü çeyrekte bu rakamın 6,2 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Broadcom ayrıca, yapay zekâ işlem hızlarını artırmak amacıyla Tomahawk Ultra ve yeni nesil Jericho ağ yongalarını piyasaya sürdü. Bu ürünlerle birlikte Nvidia’nın piyasa hakimiyetine meydan okumayı hedefliyor.

Hisselerde rekor yükseliş

Broadcom hisseleri Nisan ayından bu yana yaklaşık yüzde 82 yükseldi. Son iki yılda ise değerini üç kattan fazla artırarak Nvidia’nın aynı dönemdeki yüzde 27’lik kazancını geride bıraktı.