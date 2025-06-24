2030’da 120 bin kadın girişimcinin ‘yol arkadaşı’ olacak
Ekosistemindeki tüm programlarında kadınlara pozitif ayrım yapan ve bugüne kadar 63 binden fazla kadın girişimci ile 300’ün üzerinde kadın kooperatifini e-ticaretle buluşturan Hepsiburada, yine girişimci kadınları odağına aldığı yeni projesi ‘Yol Arkadaşın Burada’ destek modülünü başlattı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Kurulduğu günden bu yana kadınların sosyal, ekonomik ve teknoloji alanında güçlenmesini desteklemeyi amaçlayan e-ticaret platformu Hepsiburada, girişimci kadınları odağına alan yeni bir destek programını başlattı. Marka, 2017 yılında hayata geçirdiği Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı’nın sekizinci yılında yeni bir eğitim modülünü hayata geçiriyor.
Sekiz yılda 63 binden fazla kadın girişimciyi ve 300’ün üzerinde kadın kooperatifini e-ticaretle buluşturan platforrm, ‘Yol Arkadaşın Burada’ projesiyle girişimci kadınlara e-ticarette büyümelerini sağlayacak eğitim ve mentörlük desteği sunacak. 15 modülden oluşan bu eğitimlerde programı tamamlayan girişimci kadınlar için ayrıca bir mentor-menti ağı kurulacak.
“Hepsiburada’nın DNA’sında kadın var”
Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının resmi sponsoru da olan Hepsiburada, kadınların sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki varlığını güçlendirme vizyonuyla “Oyunun rengini kadınlar değiştirecek” diyerek hayatın her alanında kadınları desteklemeyi hedefliyor.
“Girişimci kadınlara verdiğimiz destekle ekonomide güçlü bir dönüşüm yaratıyoruz” diyen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, “Bu programı bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil, kadınların ekonomide güçlenmesi, büyümesi ve kendi yolunu açmasını Hepsiburada’nın DNA’sı olarak kabul ediyor ve stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. 2017 yılında bu projeye başladığımızda platformumuzda satış yapan girişimci kadınların oranı yüzde 9’du. Bugün ise yüzde 24. Kadın girişimcilerimiz de bugüne dek 66 milyonun üzerinde ürünü müşterilere sundu. Hedefimiz 2030 yılına kadar 120 bin kadın girişimciye ulaşmak” dedi.
Yüzde 50 komisyon indirim desteği
Kadın girişimcilere e-ticaret yolculuklarında 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, ücretsiz ürün fotoğraf çekimi, 5 bin TL değerinde HepsiAd reklam bakiyesi, Türkiye’nin önde gelen 8 bankasıyla birlikte geliştirilen finansal ürünlere erişim, entegrasyon ve ön muhasebe desteği gibi avantajlar sunduklarını açıklayan Tanır, “Kadın kooperatiflerine de süresiz yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo desteği sağlıyoruz.
Girişimciler ayrıca HepsiJET, Hepsipay ve HepsiAd gibi platform çözümlerinden faydalanabiliyor” diye konuştu. Öte yandan Hepsiburada’da kadın çalışan oranı yüzde 50, kadın yönetici oranı ise yüzde 42 olarak açıklayan Cem Tanır, “Bugün Hepsiburada teknoloji ekibimizin yüzde 36’sı kadın mühendislerden oluşuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini yalnızca insan kaynağımızda değil, teknolojimizin kodlarında da sağlamaya çalışıyoruz. 2030 hedeflerimizden biri de kadın mühendis oranını yüzde 50’ye çıkarmak” ifadelerini kullandı.
‘Yol Arkadaşın Burada’ ile eğitim ve mentörlük desteği
‘Yol Arkadaşın Burada’ projesi hakkında detaylı bilgi veren Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz, “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programını ilk kurduğumuzda temel destekler, eğitimler vardı. Ama dünya değişiyor. Girişimci kadınların ihtiyaçları ve iş yapma biçimleri de değişiyor. Biz de bu dönüşüm sürecinde girişimci kadınların yanında olmak için adımlar atıyoruz.
‘Yol Arkadaşın Burada’ eğitimleriyle girişimci kadınlara ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve becerileri kazandıracak, 360 derece kurgulanmış çoğunluğu online olacak bir eğitim modeli sunacağız. Proje, her kadının kendi yolculuğuna uyarlanabilir esneklikte tasarlandı” açıklamasını yaptı.
Kapsi ile Kazakistan pazarıyla buluşacak
Bugüne kadar 5 binden fazla kadın girişimcinin kendi markasını kurduğunu kaydeden Yılmaz, şunları söyledi: “Programın sekizinci yılına özel girişimci kadınlara desteklerimizi büyütüyoruz. Hepsiburada olarak program faydası devam eden girişimci kadınlara HepsiJET ile bir yıl süreyle yüzde 80’e varan kargo indirimi sağlayacağız. Ayrıca, girişimci kadın markalarına influencer ve affiliate pazarlama desteği de sunulacak. Kendi markasını kurmuş 50’ye yakın kadın girişimciye destek vererek influencer iş birlikleri için de yüzde 10 paylaşım komisyon teşviki sağlayacağız. Ayrıca Kaspi’nin Hepsiburada’ya yaptığı yatırım ile beraber girişimci kadınlar ürünlerini çok yakında Kazakistan pazarındaki müşterilerle de buluşturacak.”
‘Potadan Patiye’ ile her sayıya 5 kilo mama verecek
Kadın ve Erkek A Milli Basketbol takımlarının resmi sponsoru olan Hepsiburada, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları yolculuğunda sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. “Potadan Patiye” projesiyle A Milli Basketbol takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakaları boyunca attığı her sayıyı, 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına bağışlayacak. Kampanya süresince Hepsiburada müşterileri de ‘Patili Dostlara Destek Sayfası’ üzerinden projeye katkı sağlayabilecek. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Kadınlar A Milli Basketbol Takımı’nın üç maçta kaydettiği her sayı ile desteklenen kampanya kapsamında Hepsiburada Kurtaran Ev’e 1 ton 215 kilo mama bağışı yapacak. Müşterilerinin de desteğiyle bu rakam 21 Haziran itibarıyla 2,5 tona ulaştı.