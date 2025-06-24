2030’da 120 bin kadın girişimcinin ‘yol arkadaşı’ olacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Kurulduğu günden bu ya­na kadınların sosyal, ekonomik ve teknoloji alanında güçlenmesini destek­lemeyi amaçlayan e-ticaret plat­formu Hepsiburada, girişimci kadınları odağına alan yeni bir destek programını başlattı. Mar­ka, 2017 yılında hayata geçirdi­ği Girişimci Kadınlara Teknolo­ji Gücü Programı’nın sekizinci yılında yeni bir eğitim modülü­nü hayata geçiriyor.

Sekiz yılda 63 binden fazla kadın girişimci­yi ve 300’ün üzerinde kadın koo­peratifini e-ticaretle buluşturan platforrm, ‘Yol Arkadaşın Bura­da’ projesiyle girişimci kadınlara e-ticarette büyümelerini sağla­yacak eğitim ve mentörlük des­teği sunacak. 15 modülden olu­şan bu eğitimlerde programı ta­mamlayan girişimci kadınlar için ayrıca bir mentor-menti ağı kurulacak.

“Hepsiburada’nın DNA’sında kadın var”

Kadın ve Erkek A Milli Bas­ketbol Takımlarının resmi spon­soru da olan Hepsiburada, ka­dınların sosyal, ekonomik ve teknolojik alandaki varlığını güçlendirme vizyonuyla “Oyu­nun rengini kadınlar değiştire­cek” diyerek hayatın her alanın­da kadınları desteklemeyi he­defliyor.

“Girişimci kadınlara verdiğimiz destekle ekonomide güçlü bir dönüşüm yaratıyoruz” diyen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürüle­bilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır, “Bu programı bir sosyal sorumluluk projesi olarak de­ğil, kadınların ekonomide güç­lenmesi, büyümesi ve kendi yo­lunu açmasını Hepsiburada’nın DNA’sı olarak kabul ediyor ve stratejik bir yatırım olarak gö­rüyoruz. 2017 yılında bu projeye başladığımızda platformumuz­da satış yapan girişimci kadın­ların oranı yüzde 9’du. Bugün ise yüzde 24. Kadın girişimcilerimiz de bugüne dek 66 milyonun üze­rinde ürünü müşterilere sundu. Hedefimiz 2030 yılına kadar 120 bin kadın girişimciye ulaşmak” dedi.

Yüzde 50 komisyon indirim desteği

Kadın girişimcilere e-ticaret yolculuklarında 1 milyon TL ci­roya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, ücretsiz ürün fotoğ­raf çekimi, 5 bin TL değerinde HepsiAd reklam bakiyesi, Tür­kiye’nin önde gelen 8 bankasıy­la birlikte geliştirilen finansal ürünlere erişim, entegrasyon ve ön muhasebe desteği gibi avan­tajlar sunduklarını açıklayan Tanır, “Kadın kooperatifleri­ne de süresiz yüzde 1 komisyon oranı ve ücretsiz kargo desteği sağlıyoruz.

Girişimciler ayrıca HepsiJET, Hepsipay ve Hepsi­Ad gibi platform çözümlerinden faydalanabiliyor” diye konuştu. Öte yandan Hepsiburada’da ka­dın çalışan oranı yüzde 50, kadın yönetici oranı ise yüzde 42 ola­rak açıklayan Cem Tanır, “Bugün Hepsiburada teknoloji ekibimi­zin yüzde 36’sı kadın mühendis­lerden oluşuyor. Toplumsal cin­siyet eşitliğini yalnızca insan kaynağımızda değil, teknoloji­mizin kodlarında da sağlamaya çalışıyoruz. 2030 hedeflerimiz­den biri de kadın mühendis ora­nını yüzde 50’ye çıkarmak” ifa­delerini kullandı.

‘Yol Arkadaşın Burada’ ile eğitim ve mentörlük desteği

‘Yol Arkadaşın Burada’ proje­si hakkında detaylı bilgi veren Hepsiburada Kurumsal İletişim, Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Direktörü Canan Binal Yılmaz, “Girişimci Kadınlara Teknolo­ji Gücü programını ilk kurduğu­muzda temel destekler, eğitimler vardı. Ama dünya değişiyor. Giri­şimci kadınların ihtiyaçları ve iş yapma biçimleri de değişiyor. Biz de bu dönüşüm sürecinde giri­şimci kadınların yanında olmak için adımlar atıyoruz.

‘Yol Arka­daşın Burada’ eğitimleriyle giri­şimci kadınlara ihtiyaç duyduk­ları tüm bilgi ve becerileri kazan­dıracak, 360 derece kurgulanmış çoğunluğu online olacak bir eği­tim modeli sunacağız. Proje, her kadının kendi yolculuğuna uyar­lanabilir esneklikte tasarlandı” açıklamasını yaptı.

Kapsi ile Kazakistan pazarıyla buluşacak

Bugüne kadar 5 binden fazla kadın girişimcinin kendi mar­kasını kurduğunu kaydeden Yıl­maz, şunları söyledi: “Programın sekizinci yılına özel girişimci ka­dınlara desteklerimizi büyütü­yoruz. Hepsiburada olarak prog­ram faydası devam eden girişim­ci kadınlara HepsiJET ile bir yıl süreyle yüzde 80’e varan kargo indirimi sağlayacağız. Ayrıca, gi­rişimci kadın markalarına influ­encer ve affiliate pazarlama des­teği de sunulacak. Kendi marka­sını kurmuş 50’ye yakın kadın girişimciye destek vererek inf­luencer iş birlikleri için de yüz­de 10 paylaşım komisyon teşvi­ki sağlayacağız. Ayrıca Kaspi’nin Hepsiburada’ya yaptığı yatırım ile beraber girişimci kadınlar ürünlerini çok yakında Kazakis­tan pazarındaki müşterilerle de buluşturacak.”

‘Potadan Patiye’ ile her sayıya 5 kilo mama verecek

Kadın ve Erkek A Milli Basketbol takımlarının resmi sponsoru olan Hepsiburada, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonaları yolculuğunda sokak hayvanları için bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. “Potadan Patiye” projesiyle A Milli Basketbol takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakaları boyunca attığı her sayıyı, 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına bağışlayacak. Kampanya süresince Hepsiburada müşterileri de ‘Patili Dostlara Destek Sayfası’ üzerinden projeye katkı sağlayabilecek. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası’nda Kadınlar A Milli Basketbol Takımı’nın üç maçta kaydettiği her sayı ile desteklenen kampanya kapsamında Hepsiburada Kurtaran Ev’e 1 ton 215 kilo mama bağışı yapacak. Müşterilerinin de desteğiyle bu rakam 21 Haziran itibarıyla 2,5 tona ulaştı.