2050’de net sıfır olacak

Birleşmiş Milletler’in 78’inci Genel Kurulu ve Küresel Amaçlar Haftası kapsamında, New York Borsası’nda gerçekleşen ‘SDG Investment Forum’da (Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım Forumu)’nda bir araya gelen iş liderleri iklim krizi için buluştu.

Forumda yer alan Turkcell, 2030’a kadar 2030 yılına kadar doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini ifade eden Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yarıya indirmeyi; tüketicilerin edindiği ürünlerden kaynaklı Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 25’ini azaltmayı taahhüt etti.

SDG Investment Forum kapsamında düzenlenen ‘Temel İş Dönüşümü için Bütünsel Bir Yaklaşım Olarak CFO Prensipleri’ panelinde konuşan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, yatırımcılara Turkcell’in sürdürülebilirlik çalışmalarını, bu alandaki ilklerini, yatırımlarını ve hedeflerini anlattı.

Turkcell’in ilk kez Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2030 sera gazı azaltım hedeflerini açıklayan Kalyon, Turkcell’in 2030 yılına kadar doğrudan ve dolaylı karbon ayak izini ifade eden Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını yarıya indirmeyi; tüketicilerin edindiği ürünlerden kaynaklı Kapsam 3 emisyonlarını ise yüzde 25’ini azaltmayı taahhüt ettiğini, bu sayede Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi tarafından 2030 hedefleri onaylanan Türkiye’den tek telekomünikasyon şirketi olduğunu belirtti.

Ayrıca Turkcell, iklim değişikliğine karşı daha dayanıklı olma çabalarını ve iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatlarını ortaya koyan ilk TCFD (İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporunu da yayınladığını duyurdu.

“Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz”

Sürdürülebilirlik konusunun sadece bir departmanın değil Turkcell’de çalışan herkesin sorumluluğu olduğunun altını da çizen Kamil Kalyon, “Sürdürülebilirliği şirket stratejimizin beş ana odak alanından biri olarak belirledik. Bu anlamda oluşturduğumuz hedefleri tüm şirkete yaydık. Odak alanlarımızdan biri olan çevresel sürdürülebilirliği bilimsel çerçeveye uygun olarak yönetmeyi önceliğimize aldık.

Bu yüzden Bilim Temelli Hedefler Girişimi’nin (Science Based Targets Initiative- SBTi) kıstaslarına uygun olarak 2030 sera gazı azaltım hedeflerimizi oluşturduk ve SBTi tarafından da onay aldık. Turkcell olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Ayrıca Turkcell Enerji şirketimizle yenilenebilir enerji üretiyoruz.

2026 itibarıyla Turkcell’in toplam elektrik tüketiminin yüzde 65’inin yeşil enerji kaynaklarından karşılanmasını hedefliyoruz. Nihai amacımız ise enerji tüketimimizi, 2030’a kadar kendi kaynaklarımızdan yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılamak ve 2050’de net sıfır şirket olmak” dedi.

50 milyon euro’luk ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’

Çalışmalarını ileriye taşıyabilmek için sürdürülebilirlik finansmanı sağlamanın hızlandırıcı bir etkisi olduğunu da vurgulayan Kamil Kalyon, bu alandaki kazanımları ise şöyle anlattı, “2019 yılında BNP Paribas’tan 50 milyon euro tutarında 3 yıl vadeli ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi’ aldık.

Sürenin bitiminde bu tutarı 70 milyon euro’ya yükseltirken, vadesini Aralık 2026’ya kadar uzattık. 2020 yılında ise ING ile imzaladığımız 50 milyon euro tutarındaki 5 yıl vadeli ‘Yeşil Kredi Anlaşması’ ile çevreci yatırımlarımızı finanse ediyoruz.

Ve son olarak geçtiğimiz ay Bank of China ile 30 milyon euro tutarında ‘yeşil kredi’ sözleşmesi imzaladık. Özetle söyleyebilirim ki yenilenebilir enerji, enerji verimliliği gibi alanlarda yaptığımız efektif çalışmalar ve gelecek planlarımızın neticesi olarak 2019’dan bu yana sektörün en prestijli finans kurumlarından bu kaynakları en uygun koşullarla alabilme başarısını elde ettik” diye konuştu.