21 milyonluk ‘Aile’ oldular

Ece CEYHUN

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Aile Akademisi ile 21 milyondan fazla kişi­ye finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Toplumun finansal okur­yazarlık bilincinin geliştirilmesi ve tasarruf alışkanlığının tabana yayılması amacıyla 2012 yılında TEB Aile Akademisi’ni hayata geçiren banka, 2024’te online ve yüz yüze eğitimlerde 12 binden fazla kişiye finansal okuryazar­lık, 5.500 kişiye iklim okuryazar­lığı, 2025 yılının ilk çeyreğinde de yine 2 bini aşkın kişiye finan­sal okuryazarlık ve iklim okurya­zarlığı eğitimi verdi.

22 Mayıs Finansal Okuryazar­lık Günü’nde Hatay’da TEB Bi­reysel ve Özel Bankacılık Kıdem­li Genel Müdür Yardımcısı Gök­han Mendi ve TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ile bir yandan Toprak ve Sanat Proje­si’ni, diğer taraftan da bankanın finansal okuryazarlıkla ilgili son çalışmalarını dinledik.

TEB Bireysel ve Özel Bankacı­lık Kıdemli Genel Müdür Yardım­cısı Gökhan Mendi, 22 Mayıs’ın kısa bir süre önce Finansal Okur­yazarlık Günü olarak ilan edildi­ğini belirterek, “TEB olarak ‘iyi banka’ anlayışıyla toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalı­şıyoruz. Hepimiz için daha iyi bir geleceğe ancak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmayla ulaşabiliriz. Toplumsal kapsayı­cılığı gözeten; ekonomiye, çevre­ye, topluma fayda sağlayan çalış­malarla bunu başarabiliriz.

Sosyal kalkınma açısından baktığımız­da, kadınların iş dünyasındaki varlığının güçlendirilmesi gide­rek önem kazanıyor. Ancak maa­lesef, kadın girişimciler ve işletme sahipleri finansmanın yanı sıra bilgiye, danışmanlığa, pazara eri­şimde de zorluklarla karşılaşıyor. Biz TEB olarak, bu durum tespi­tinden yola çıkarak hem kadınla­rın istihdama katılımını artırmak hem de ekonomideki yerini güç­lendirmek amacıyla uzun yıllar­dır kapsamlı çalışmalar yapıyo­ruz. 2015’te Türkiye’de ilk kez bir banka bünyesinde ayrı bir bölüm kurarak Kadın Bankacılığı’nı baş­lattık. Kadınların ekonomiye da­ha fazla dahil olması ve iş dünya­sındaki varlığının güçlendirilme­si için çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Toplumun benimsemesi kilit önemde

Mendi, Türkiye’nin sürdürü­lebilir kalkınmayı sağlayabilme­si için toplumun finansal sağlığı­nın iyileştirilmesi, yani finansal okuryazarlık düzeyinin yüksel­tilmesi gerektiğine işaret ederek, “Tasarruf alışkanlığının ve finan­sal okuryazarlık bilincinin geliş­mesi, tabana yayılarak toplum ta­rafından benimsenmesi için de eğitim çalışmaları kilit rol oynu­yor. 2012’de hayata geçirdiğimiz TEB Aile Akademisi ile bireyle­rin finansal okuryazarlık bilinci­nin yükseltilmesi için çalışıyo­ruz. Farklı kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleriyle bugüne kadar Türkiye’nin yaklaşık dört­te birine finansal okuryazarlık eğitimi verilmesini sağladık. Ge­çen yıl itibarıyla bu çalışmaları­mıza İklim Okuryazarlığı ve Çev­re Hukuku eğitimlerimizi de ek­ledik” açıklamasını yaptı.

Pandemi, sağlıkta tasarruf getirdi

TEB Bireysel ve Özel Banka­cılık Pazarlama Grup Direktö­rü Hayri Telekoğlu da TEB Ai­le Akademisi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar müşterimiz olsun ya da olmasın, herkese açık, ücretsiz eğitimlerimizle 21 mil­yondan fazla kişiye ulaştık. 15’ten fazla sektördeki 100’den fazla kamu ve özel sektör kurumunda çok sayıda kişiye eğitim verdik. 2024 yılında, online ve yüz yü­ze eğitimlerde 15 farklı sektörde 30 farklı kurumdaki 12.176 kişi­ye finansal okuryazarlık eğitimi verildi. 7 farklı sektörde 10 farklı kurumun 5.500 çalışanına iklim okuryazarlığı eğitimleri verildi. 2025 yılının ilk çeyreğinde 2 bini aşkın kişi finansal okuryazarlık ve iklim okuryazarlığı eğitimle­rinden yararlandı.”

Telekoğlu, Türkiye’de nüfusun neredeyse yarısının hala ban­kacılıkla tanışmadığına işaret ederek, TEB Aile Akademisi’n­de eğitim alan kişilerin öncelik­le “yanlış zamanda yanlış ürün” almamayı öğrendiğini anlattı. 2012’den bu yana geçen süre içe­risinde eğitimin sürekli güncel­lendiğini artık kriptonun bile bir başlık haline geldiğini belirtti. Telekoğlu, kadınların aile bütçe­sini de yönetmeleri nedeniyle fi­nansal okuryazarlığa daha yatkın olduğunu ve pandeminin birey­leri sağlıkla ilgili tasarruf yapma­ya yönelttiğini anlattı.

Yeni araştırmanın sonuçları yakında açıklanacak

Toplumun finansal okurya­zarlık düzeyini düzenli olarak ölçtüklerini de anlatan TEB Bi­reysel ve Özel Bankacılık Kı­demli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Toplumun fi­nansal sağlık durumunu değer­lendirmek ve bu alanda katedilen mesafeyi görmek için 2013’ten bu yana düzenli olarak Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi hazırlıyoruz. Bu araştırma hem yaptığımız çalışmaların etkile­rini görmemizi sağlıyor hem de ileriye yönelik atılması gereken adımlar konusunda bizlere ışık tutuyor. Bahçeşehir Üniversi­tesi ile yaptığımız güncel araş­tırmanın sonuçlarını önümüz­deki dönemde sizlerle paylaşa­cağımızı da buradan duyurmak isterim” dedi.

Hatay’da MILKist ile Toprak ve Sanat projesi hayata geçirildi

“Hepimiz için daha iyi bir geleceğe ancak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmayla ulaşabiliriz…” Bu sözler 2012 yılından bu yana TEB Aile Akademisi ile toplumun farklı kesimlerine finansal okuryazarlık eğitimi veren ve yaptığı pek çok sosyal çalışma ile toplumsal kalkınmada bizim de ‘tuzumuz’ olsun diyen TEB’in Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi’ye ait. TEB şimdi de, sürdürülebilirlik alanında başlattığı farkındalık çalışması “Seyirci Kalma” ile tanıştığı ve deprem bölgesinde fark yaratmaya çalışan kadın girişimci, MILKist’in kurucusu Birnur Temel Birtane ile “Toprak ve Sanat” projesini hayata geçirdi. Hedef yine aynı ‘iyi banka’ olma anlayışı ile toplumsal kalkınmaya destek vermek.

Daha önce gerek ekonomik alanda gerekse bölgenin sosyal kalkınmasına sunduğu desteklerle Hataylıların yanında olan TEB, sosyal tasarım merkezi MILKist’in “Toprak ve Sanat” projesinin ana sponsorluğunu üstlendi.

Gökhan Mendi, “Hatay başta olmak üzere çok sayıda ilimizi etkileyen bu depremden hepimiz büyük üzüntü duyduk. Banka olarak ilk günden itibaren bölgedeki çalışanlarımıza, ailelerine ve vatandaşlarımıza destek olmak için seferber olduk. Zor günler yaşayan Hatay’ın sosyal kalkınmasına ve yeniden güçlenmesine yönelik çok sayıda çalışmada yer aldık. Şimdi MILKist ile gerçekleştirdiğimiz Toprak ve Sanat projesiyle bugüne kadarki katkılarımızı daha da ileri taşıyoruz. Proje kapsamında iklim okuryazarlığı ve finansal okuryazarlık içeriklerimizi Hataylı gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ise “MILKist ile yaptığımız bu projeyle kadın çiftçilerin ve girişimcilerin ekonomiye katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Atık durumda olan sebze ve meyvelerden yapılan mürekkep ve boya üretimleriyle döngüsel ekonomi destekleniyor. Hatay ve çevresinin ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilirliğe katkı yapan, estetik ve sanatsal bir dokunuşu da bulunan bu projeyi desteklemekten heyecan duyuyoruz. Biz de TEB Aile Akademisi çatısı altında sunduğumuz finansal okuryazarlık ve iklim okuryazarlığı eğitimlerimizi katılımcılarla buluşturuyoruz. Sadece toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacağız, aynı zamanda sürdürülebilir sosyal kalkınmaya da destek olacağız. Çevresel konularda bilinçlenmiş bir neslin geleceğin ekonomisinin inşasında çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz” dedi.

MILKist’in kurucusu Birnur Temel Birtane ise “Her zaman için finansal okuryazarlık, gittiğimiz birçok bölgede çalıştığımız bütün küçük ölçekli kadın çiftçilerin eğitimi için çok kıymetli bir konu. Ardından sosyal sürdürülebilirliği sağlayabiliyoruz ve en nihayetinde çevresel sürdürülebilirlikle çok daha büyük bir sosyal etkiyi hedef alabiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.