21 milyonluk ‘Aile’ oldular
Türk Ekonomi Bankası (TEB) 2012 yılından bu yana çocuklara, gençlere, ev kadınlarına TEB Aile Akademisi ile finansal okuryazarlık eğitimleri veriyor. Eğitim içeriklerine son olarak iklim okuryazarlığını ekleyen TEB, döngüsel ekonominin desteklenmesine de katkıda bulunuyor.
Ece CEYHUN
Türk Ekonomi Bankası (TEB), Aile Akademisi ile 21 milyondan fazla kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verdi. Toplumun finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesi ve tasarruf alışkanlığının tabana yayılması amacıyla 2012 yılında TEB Aile Akademisi’ni hayata geçiren banka, 2024’te online ve yüz yüze eğitimlerde 12 binden fazla kişiye finansal okuryazarlık, 5.500 kişiye iklim okuryazarlığı, 2025 yılının ilk çeyreğinde de yine 2 bini aşkın kişiye finansal okuryazarlık ve iklim okuryazarlığı eğitimi verdi.
22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü’nde Hatay’da TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ve TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ile bir yandan Toprak ve Sanat Projesi’ni, diğer taraftan da bankanın finansal okuryazarlıkla ilgili son çalışmalarını dinledik.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, 22 Mayıs’ın kısa bir süre önce Finansal Okuryazarlık Günü olarak ilan edildiğini belirterek, “TEB olarak ‘iyi banka’ anlayışıyla toplumu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Hepimiz için daha iyi bir geleceğe ancak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmayla ulaşabiliriz. Toplumsal kapsayıcılığı gözeten; ekonomiye, çevreye, topluma fayda sağlayan çalışmalarla bunu başarabiliriz.
Sosyal kalkınma açısından baktığımızda, kadınların iş dünyasındaki varlığının güçlendirilmesi giderek önem kazanıyor. Ancak maalesef, kadın girişimciler ve işletme sahipleri finansmanın yanı sıra bilgiye, danışmanlığa, pazara erişimde de zorluklarla karşılaşıyor. Biz TEB olarak, bu durum tespitinden yola çıkarak hem kadınların istihdama katılımını artırmak hem de ekonomideki yerini güçlendirmek amacıyla uzun yıllardır kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. 2015’te Türkiye’de ilk kez bir banka bünyesinde ayrı bir bölüm kurarak Kadın Bankacılığı’nı başlattık. Kadınların ekonomiye daha fazla dahil olması ve iş dünyasındaki varlığının güçlendirilmesi için çalışıyoruz” bilgisini verdi.
Toplumun benimsemesi kilit önemde
Mendi, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmesi için toplumun finansal sağlığının iyileştirilmesi, yani finansal okuryazarlık düzeyinin yükseltilmesi gerektiğine işaret ederek, “Tasarruf alışkanlığının ve finansal okuryazarlık bilincinin gelişmesi, tabana yayılarak toplum tarafından benimsenmesi için de eğitim çalışmaları kilit rol oynuyor. 2012’de hayata geçirdiğimiz TEB Aile Akademisi ile bireylerin finansal okuryazarlık bilincinin yükseltilmesi için çalışıyoruz. Farklı kurum ve kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleriyle bugüne kadar Türkiye’nin yaklaşık dörtte birine finansal okuryazarlık eğitimi verilmesini sağladık. Geçen yıl itibarıyla bu çalışmalarımıza İklim Okuryazarlığı ve Çevre Hukuku eğitimlerimizi de ekledik” açıklamasını yaptı.
Pandemi, sağlıkta tasarruf getirdi
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Hayri Telekoğlu da TEB Aile Akademisi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar müşterimiz olsun ya da olmasın, herkese açık, ücretsiz eğitimlerimizle 21 milyondan fazla kişiye ulaştık. 15’ten fazla sektördeki 100’den fazla kamu ve özel sektör kurumunda çok sayıda kişiye eğitim verdik. 2024 yılında, online ve yüz yüze eğitimlerde 15 farklı sektörde 30 farklı kurumdaki 12.176 kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verildi. 7 farklı sektörde 10 farklı kurumun 5.500 çalışanına iklim okuryazarlığı eğitimleri verildi. 2025 yılının ilk çeyreğinde 2 bini aşkın kişi finansal okuryazarlık ve iklim okuryazarlığı eğitimlerinden yararlandı.”
Telekoğlu, Türkiye’de nüfusun neredeyse yarısının hala bankacılıkla tanışmadığına işaret ederek, TEB Aile Akademisi’nde eğitim alan kişilerin öncelikle “yanlış zamanda yanlış ürün” almamayı öğrendiğini anlattı. 2012’den bu yana geçen süre içerisinde eğitimin sürekli güncellendiğini artık kriptonun bile bir başlık haline geldiğini belirtti. Telekoğlu, kadınların aile bütçesini de yönetmeleri nedeniyle finansal okuryazarlığa daha yatkın olduğunu ve pandeminin bireyleri sağlıkla ilgili tasarruf yapmaya yönelttiğini anlattı.
Yeni araştırmanın sonuçları yakında açıklanacak
Toplumun finansal okuryazarlık düzeyini düzenli olarak ölçtüklerini de anlatan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “Toplumun finansal sağlık durumunu değerlendirmek ve bu alanda katedilen mesafeyi görmek için 2013’ten bu yana düzenli olarak Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi hazırlıyoruz. Bu araştırma hem yaptığımız çalışmaların etkilerini görmemizi sağlıyor hem de ileriye yönelik atılması gereken adımlar konusunda bizlere ışık tutuyor. Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptığımız güncel araştırmanın sonuçlarını önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşacağımızı da buradan duyurmak isterim” dedi.
Hatay’da MILKist ile Toprak ve Sanat projesi hayata geçirildi
“Hepimiz için daha iyi bir geleceğe ancak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal kalkınmayla ulaşabiliriz…” Bu sözler 2012 yılından bu yana TEB Aile Akademisi ile toplumun farklı kesimlerine finansal okuryazarlık eğitimi veren ve yaptığı pek çok sosyal çalışma ile toplumsal kalkınmada bizim de ‘tuzumuz’ olsun diyen TEB’in Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi’ye ait. TEB şimdi de, sürdürülebilirlik alanında başlattığı farkındalık çalışması “Seyirci Kalma” ile tanıştığı ve deprem bölgesinde fark yaratmaya çalışan kadın girişimci, MILKist’in kurucusu Birnur Temel Birtane ile “Toprak ve Sanat” projesini hayata geçirdi. Hedef yine aynı ‘iyi banka’ olma anlayışı ile toplumsal kalkınmaya destek vermek.
Daha önce gerek ekonomik alanda gerekse bölgenin sosyal kalkınmasına sunduğu desteklerle Hataylıların yanında olan TEB, sosyal tasarım merkezi MILKist’in “Toprak ve Sanat” projesinin ana sponsorluğunu üstlendi.
Gökhan Mendi, “Hatay başta olmak üzere çok sayıda ilimizi etkileyen bu depremden hepimiz büyük üzüntü duyduk. Banka olarak ilk günden itibaren bölgedeki çalışanlarımıza, ailelerine ve vatandaşlarımıza destek olmak için seferber olduk. Zor günler yaşayan Hatay’ın sosyal kalkınmasına ve yeniden güçlenmesine yönelik çok sayıda çalışmada yer aldık. Şimdi MILKist ile gerçekleştirdiğimiz Toprak ve Sanat projesiyle bugüne kadarki katkılarımızı daha da ileri taşıyoruz. Proje kapsamında iklim okuryazarlığı ve finansal okuryazarlık içeriklerimizi Hataylı gençlerimiz ve çocuklarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Direktörü Hayri Telekoğlu ise “MILKist ile yaptığımız bu projeyle kadın çiftçilerin ve girişimcilerin ekonomiye katılımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Atık durumda olan sebze ve meyvelerden yapılan mürekkep ve boya üretimleriyle döngüsel ekonomi destekleniyor. Hatay ve çevresinin ekonomik kalkınmasına ve sürdürülebilirliğe katkı yapan, estetik ve sanatsal bir dokunuşu da bulunan bu projeyi desteklemekten heyecan duyuyoruz. Biz de TEB Aile Akademisi çatısı altında sunduğumuz finansal okuryazarlık ve iklim okuryazarlığı eğitimlerimizi katılımcılarla buluşturuyoruz. Sadece toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacağız, aynı zamanda sürdürülebilir sosyal kalkınmaya da destek olacağız. Çevresel konularda bilinçlenmiş bir neslin geleceğin ekonomisinin inşasında çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz” dedi.
MILKist’in kurucusu Birnur Temel Birtane ise “Her zaman için finansal okuryazarlık, gittiğimiz birçok bölgede çalıştığımız bütün küçük ölçekli kadın çiftçilerin eğitimi için çok kıymetli bir konu. Ardından sosyal sürdürülebilirliği sağlayabiliyoruz ve en nihayetinde çevresel sürdürülebilirlikle çok daha büyük bir sosyal etkiyi hedef alabiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.