23 Haziran tarihli biletler ücretsiz iptal edilecek

07 Mayıs 2019

YSK'nın İstanbul seçimleri için yenileme kararı almasının ardından Pegasus Hava Yolları, 23 Haziran tarihli biletler için kesintisiz iptal yapılabileceğini duyurdu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Mayıs ve öncesi satın alınan İstanbul kalkışlı ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran olan biletlerde ve 23 Haziran tarihli bilete bağlı herhangi bir tarihe ait dönüş uçuşu olan biletlerde kesintisiz iptal ya da ceza bedeli uygulanmadan 2 bilet arasındaki fark tahsil edilerek işlem yapılabilir" denildi.

Açıklamada ayrıca değişiklik ya da iade için son tarihin 31 Mayıs olduğu kaydedildi.