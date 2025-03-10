25 metrekarelik mağazadan global marka hedefine

Sevilay ÇOBAN

37 yıl önce yola çıktıkla­rında bir gün 32 ülkede mağazadan, 70’den fazla ülkede ise onlinedan satış yap­mayı başaracak bir Türk hazır giyim markası olmayı hayal et­miyorlardı…Bu süreçte eşi Yıl­maz Yılmaz ile birlikte yeni ve denenmemişin riskini akıl­cı kararlarla aldılar, stratejik adımlar attılar…

Koton’un ku­rucu ortağı aynı zamanda Yö­netim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, anlatıyor, kadın giri­şimci olarak iş hayatında düs­tur edindiklerini ve başarının keyifli hikâyesini. Dün­ya Kadınlar günü ön­cesinde bir araya geldiğimiz Yıl­maz, müşte­ri deneyimi­ne verdik­leri önemin trendleri be­lirleyen bir marka olma vizyonlarını desteklediğini söylüyor. Yılmaz, girişimcilik ve kadı­nın iş hayatındaki varlı­ğını güçlendirmek adına yap­tıkları çalışmaları anlatıyor.

Marmara Üniversitesi Reh­berlik ve Psikolojik Danışman­lık bölümünden mezun olduk­tan sonra öğretmen olarak atıldığı iş hayatı, onu bam­başka bir hayalin peşine taktı. “Girişimcilik ruhum beni böy­le müthiş bir yolculuğa adım atmaya itti” diye başlıyor söze Gülden Yılmaz, “Annemin ab­lama ve bana diktiği elbiselerle kumaş, model ve dikişle tanış­tım. Renkler ve modeller be­ni hep heyecanlandırır­dı. Bakkala bile ken­dime çeki düzen vermeden, gü­zelce giyin­meden çık­mazdım.

Hala da öyleyim sanırım. Yaptığım her işi tut­kuyla yapa­rım. İşimi çok se­viyorum aslında iş ola­rak da görmüyorum. 37 yılı çok büyük bir keyifle daima araş­tırarak, öğrenerek yaşadım. Koton, vizyonunu 2030 yılın­da dünya genelinde 1 milyar müşteriye ulaşmak” olarak be­lirledi. Aslında bugün ulaştığı noktanın da kısa bir özetini yapan Yılmaz, severek yaptı­ğı işinde bir kadın olarak sahip olduğu şansı da en iyi şekilde değerlen­dirdiğini kaydediyor.

Turkven ortaklığı dönüm noktası oldu

1988 yılında Kuzgun­cuk’ta ihraç fazlası ürün satan 25 metrekarelik bir dükkânın penceresinden bakan biri bu­gün toplam büyüklüğü 500 bin metrekareyi geçen, yurtiçin­de 244, yurtdışında 207 olmak üzere toplam 451 mağazaya, dünya genelinde ise 1000’den fazla toptan ve perakende sa­tışnoktasına imza atan Gülden Yılmaz’ı yine işinin başında görüyor.

1992’de toptan hazır giyim satışına başladıklarını, 1996’da Münih’te ilk yurtdışı showroomunu açtıklarını ha­tırlatan Yılmaz, “2000’lere gel­diğimizde 20 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaşmış­tık. 2005 yılında Türkiye’de 100, yurtdışında 39 mağa­za ile büyümemizi hızlandır­dık. 2012 yılında ise Turkven ortaklığı ile önemli bir dönüm noktası yaşadık. Bugün Ko­ton, 70’ten fazla ülkeye moda trendlerini taşıyan, yüzlerce mağazaya ve binlerce çalışana sahip global bir marka haline geldi” diye konuşuyor.

“Güçlü yönlerini keşfetmeliler”

Yılmaz, girişimciliğin sabır, azim ve kararlılık gerektiren bir yolculuk olduğunun altını çizerek, “Girişimci genç kadınlara en büyük tavsiyem, her zaman kendilerine inanmalarıdır.

Bu süreçte karşılaşılacak zorluklar muhakkak var ama her birinin çok değerli deneyimler olduğunu hep hatırda tutmak gerek. Daha spesifik tavsiyeler vermem gerekirse; İş alanına dair derinlemesine pazar araştırması yapmak, sektörü iyi analiz etmek ve hedefleri net bir şekilde belirlemek gerekiyor.

Her girişim kendi güçlü yönünü keşfetmeli ve bu alana yoğunlaşmalı. Bugün girişimcilik ekosistemi gelişti, kamu, STKlar, özle sektör girişimcileri destekleyen pek çok teşvik ve program yürütüyor. Kadın girişimcilerin özellikle finans ve teknoloji tarafında eksikleri varsa, var olan eğitim programlarından yararlanmalarını öneririm” ifadelerini kullanıyor.

Küresel rekabet için kalite, hız, teknoloji ve trendler yakalanmalı

Hazır giyim sektörünün önümüzdeki 5 yılına projeksiyon tutan Yılmaz, şöyle konuştu: “Hazır giyim perakendesinde -moda sektöründe- hız hiç olmadığı kadar önemli. Türkiye olarak konumumuz da, uluslararası ilişkilerimiz de pazarlarımızı geliştirmeye elverişli.

Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik belirsizlik ve siyasi tartışmalar içinde, bu güçlü yönlerimizi kullanarak çok iyi fırsatlar yakalayabiliriz. Artık AI teknolojileri, tasarımdan ürün planlamasına, lojistikten pazarlamaya iş yapış şekillerinin içine giriyor. Biz de tasarımlarımızın büyük bir bölümünü yapay zekâ teknolojisi ile kullanarak yapıyoruz.

Bu alanda kendimizi daha iyi bir noktaya çekebilmemiz gerekiyor ki marka değerine katkı sağlayabilelim. Türkiye dünyaya açılan moda markaları yarattı, bu markaların global düzeyde daha güçlü oyuncular olabilmesi için, daha kaliteli, trendi yakalayan ve hızlı üretim yapması ve kendilerini farklı bir segmente taşıması gerekiyor.” Sürdürülebiliğin de önemine dikkat çeken Yılmaz, cirolarının %30’nun sürdürülebilir ürünlerden geldiğini kaydediyor.

Hedef 1 milyar müşteriye ulaşmak

Borsa İstanbul’da 2024’te işlem görmeye başlayan Koton, vizyonunu 2030 yılında dünya genelinde 1 milyar müşteriye ulaşmak olarak belirledi. Yılmaz, 2025 yılında yurtdışı ağırlıklı olmak üzere mağaza açılışlarına devam edeceklerini belirterek, “2024 yılında Mısır, Macaristan, Ermenistan gibi yeni pazarlara giriş yapmıştık.

Şu anda 32 ülkede fiziksel mağazalarımız var. Online kanallarımız ve pazaryerleri aracılığıyla 70’ten fazla ülkeye Koton ürünlerinin satışını gerçekleştiriyoruz. Online’da geçtiğimiz aylarda Romanya, Kazakistan ve Sırbistan’da kendi kanalımızı açmıştık. Bu yıl da online büyüme önemli hedefler arasında. Modayı tam zamanında, herkes için erişilebilir kılmak için hızlı ve kalite odaklı çalışıyoruz. Moda perakendesinde, trendler çok hızlı değişiyor” diyor.

Yine aynı yola girerdim

“Bu sürecin en zorlayıcı yönü; hiç bilmediğim bir sektöre birdenbire atılmış olmaktı” şeklinde devam eden Yılmaz, şunları söylüyor: “Ama gerçekten çok çalışarak, titizlikle bu zorlukları aşmayı başardık. Bugün yeniden başlama şansım olsa hiç düşünmeden yine aynı yola girerdim. Kadınların iş hayatına dahil edilmesi ve ekonomik bağımsızlık kazanmaları için birçok projede hem bireysel hem kurumsal olarak aktif rol almaya çalıştım. 2009’dan bu yana TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığını yürütüyorum. Çalışanlarımızın yüzde 72’si kadın. Kadın yöneticilerimizin oranı %54, yönetim kurulumuzun %66’sı kadınlardan oluşuyor.”