25 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’da büyüyecek

Hayati ARIGAN

Bartık, “Ama­cımız yalnızca ciro büyütmek değil, Türk lojistik sektörüne kalıcı çözümler kazandırmak. Üç kuşaktır sahadayız, sektö­rün ihtiyacını masada değil yolda öğrendik” dedi.

Yük Taksi modeli büyümenin merkezinde

Eyüp Lojistik’in ekspres ta­şımacılık modeli ‘Yük Taks’i, grubun en hızlı büyüyen iş kolu oldu. Minivan araçlar­la verilen hizmet sayesinde 1 kg’dan 1.300 kg’a kadar yük­ler, ortalama 3 günde kapıdan kapıya Avrupa’ya ulaştırılı­yor. Bartık, “Avrupa’nın nere­sinden ararsanız arayın, 6 saat içinde yükleme garantisi veri­yoruz. Bu hız, ihracatçıya cid­di rekabet avantajı sağlıyor” diye konuştu. Yük Taksi hiz­metine olan talebin 2025’te %50’nin üzerinde arttığını belirten Bartık, bu modelin grubun gelirlerinin %20’sini oluşturduğunu açıkladı. Ulus­lararası taşımacılıkta mini­vanların payının bugün %3 se­viyesinde olduğunu kaydeden Bartık, “Bu oranı 5 yılda %15’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl 300 olan minivanı 500’e çıka­racağız” ifadelerini kullandı.

Cironun yüzde 80’i Avrupa’dan gelecek

Artan talep doğrultusunda Avrupa içi taşımalar için yapı­lanmaya gittiklerini söyleyen Bartık, İtalya’da iki ay önce şirket kurduklarını, 2025 için­de Almanya’da da şirketleşe­ceklerini şöyle açıkladı: “Ka­botaj kuralları nedeniyle Av­rupa’da yerel yapılanma şart.

Operasyonun merkezi Türki­ye olacak ancak Avrupa’daki şirketleri kendi şirketimiz gi­bi yöneteceğiz. Önümüzdeki iki yıl içinde grubun cirosu­nun %80’inin Avrupa kaynak­lı olmasını bekliyoruz.” Eyüp Lojistik’in büyüme strateji­sinde Orta Asya–Avrupa ti­caret koridoru da önemli yer tutuyor. Zorlu piyasa koşul­larına rağmen 2025'te dolar bazında %25 ciro artışı sağla­dıklarını belirten Bartık, kâr­lılığın da %8’den %11’e yüksel­diğini söyledi.

Eyüp Lojistik Grubu’nun bü­yüme planında satın almalar da önemli yer tutuyor. Bartık, bir denizcilik şirketinin satın alınması için imza aşamasına gelindiğini açıkladı. Grubun en dikkat çekici projelerinden biri ise lojistik sektörüne özel finansman şirketi olduğunu açıklayan Bartık, bu kapsam­da BDDK’ya başvuru yaptıkla­rını belirtti. Bartık, “Kamyon, römork, yakıt, yedek parça, si­gorta ve yük bedellerine kadar sektöre finansman sağlayaca­ğız. Amacımız lojistiğin para­sının sektörde kalması” dedi.

Finansman yapısının, Ore­gon'un geliştirdiği dijital plat­form ve yük borsasıyla enteg­re çalışacağını belirten Bartık, “Lojistiğin bir anlamda ‘Uber’i olmayı hedefliyoruz” dedi. 2026 sonuna kadar Eyüp Lo­jistik özelinde 5 milyon dolar, grup genelinde ise toplam 25 milyon dolarlık yatırım yapıl­ması planlanıyor.