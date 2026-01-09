25 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’da büyüyecek
Eyüp Lojistik Grubu, 2025–2026 dönemini kapsayan büyüme stratejisini açıkladı. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Avrupa’da yeni şirketler, Türkiye’de satın almalar ve dijitalleşme odaklı yatırımlarla global ölçekte büyümeyi hedeflediklerini söyledi.
Hayati ARIGAN
Bartık, “Amacımız yalnızca ciro büyütmek değil, Türk lojistik sektörüne kalıcı çözümler kazandırmak. Üç kuşaktır sahadayız, sektörün ihtiyacını masada değil yolda öğrendik” dedi.
Yük Taksi modeli büyümenin merkezinde
Eyüp Lojistik’in ekspres taşımacılık modeli ‘Yük Taks’i, grubun en hızlı büyüyen iş kolu oldu. Minivan araçlarla verilen hizmet sayesinde 1 kg’dan 1.300 kg’a kadar yükler, ortalama 3 günde kapıdan kapıya Avrupa’ya ulaştırılıyor. Bartık, “Avrupa’nın neresinden ararsanız arayın, 6 saat içinde yükleme garantisi veriyoruz. Bu hız, ihracatçıya ciddi rekabet avantajı sağlıyor” diye konuştu. Yük Taksi hizmetine olan talebin 2025’te %50’nin üzerinde arttığını belirten Bartık, bu modelin grubun gelirlerinin %20’sini oluşturduğunu açıkladı. Uluslararası taşımacılıkta minivanların payının bugün %3 seviyesinde olduğunu kaydeden Bartık, “Bu oranı 5 yılda %15’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yıl 300 olan minivanı 500’e çıkaracağız” ifadelerini kullandı.
Cironun yüzde 80’i Avrupa’dan gelecek
Artan talep doğrultusunda Avrupa içi taşımalar için yapılanmaya gittiklerini söyleyen Bartık, İtalya’da iki ay önce şirket kurduklarını, 2025 içinde Almanya’da da şirketleşeceklerini şöyle açıkladı: “Kabotaj kuralları nedeniyle Avrupa’da yerel yapılanma şart.
Operasyonun merkezi Türkiye olacak ancak Avrupa’daki şirketleri kendi şirketimiz gibi yöneteceğiz. Önümüzdeki iki yıl içinde grubun cirosunun %80’inin Avrupa kaynaklı olmasını bekliyoruz.” Eyüp Lojistik’in büyüme stratejisinde Orta Asya–Avrupa ticaret koridoru da önemli yer tutuyor. Zorlu piyasa koşullarına rağmen 2025'te dolar bazında %25 ciro artışı sağladıklarını belirten Bartık, kârlılığın da %8’den %11’e yükseldiğini söyledi.
Eyüp Lojistik Grubu’nun büyüme planında satın almalar da önemli yer tutuyor. Bartık, bir denizcilik şirketinin satın alınması için imza aşamasına gelindiğini açıkladı. Grubun en dikkat çekici projelerinden biri ise lojistik sektörüne özel finansman şirketi olduğunu açıklayan Bartık, bu kapsamda BDDK’ya başvuru yaptıklarını belirtti. Bartık, “Kamyon, römork, yakıt, yedek parça, sigorta ve yük bedellerine kadar sektöre finansman sağlayacağız. Amacımız lojistiğin parasının sektörde kalması” dedi.
Finansman yapısının, Oregon'un geliştirdiği dijital platform ve yük borsasıyla entegre çalışacağını belirten Bartık, “Lojistiğin bir anlamda ‘Uber’i olmayı hedefliyoruz” dedi. 2026 sonuna kadar Eyüp Lojistik özelinde 5 milyon dolar, grup genelinde ise toplam 25 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanıyor.