2,5 milyon liralık ödül havuzlu MMORPG 13 Aralık'ta kullanıcılarla buluşuyor

Nowa Games'in yeni mobil MMORPG oyunu 3 Aralık'ta kullanıcılarla buluşuyor. Yaklaşık 4 yıl süren geliştirme süreci sonunda oyuncularla buluşmaya hazırlanan Nowa Online World, oyunculara zengin içerikler ve derinlikli bir oyun deneyimi sunacak.

Yalnızca bir oyun değil, aynı zamanda sosyal platform olmayı da hedeflleyen Nowa Online World'de oyuncular, karanlık zindanlarda güçlü canavarlarla mücadele edebilecek, diğer oyuncularla işbirliği yaparak epik boss savaşlarına katılabilecek ve PvP arenalarında kıyasıya rekabetin keyfini çıkarabilecek. Ayrıca, oyuncuların loncalar oluşturup arkadaşlıklar kurabileceği ve anılar biriktirebileceği bir platform sunan oyun, sosyal etkileşimlere büyük önem veriyor.

Nowa Games, oyunseverler için 2,5 milyon liralık bir ödül havuzu hazırladı. Önceden kayıt yaptıran oyuncular ise özel hediyeler ve oyun içi avantajlardan faydalanabilecek. Oyun, 13 Aralık'tan itibaren App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek.