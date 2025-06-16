25 yıllık firma mali sıkıntıda! Ekol Demir Çelik için konkordato süreci resmen başladı

Demir çelik sektöründe 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren Ekol Soğuk Çekme Demir Çelik Sanayi Ticaret A.Ş., yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi

Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunda yer alan belgelerin eksiksiz olduğunu belirterek talebi kabul etti ve 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre mahkeme, Ekol Demir Çelik’in mal varlığının korunmasına hükmederken, geçici konkordato komiserleri olarak Kamber Kaya, Yeşim Turan ve Nejla Ergür’ü görevlendirdi. Alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabilecekleri belirtildi.

Nihai karar eylülde

Konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği ise 2 Eylül 2025 tarihinde yapılacak olan ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasında netleşecek.

Geniş müşteri kitlesine hizmet veriyor

Sıcak ve soğuk çekme lama, vasıflı çelik, karbon ve yapı çelikleri tedarik eden Ekol Demir Çelik, otomotivden ağır makine sanayiine kadar birçok sektöre ürün sağlıyor. Firma, haddeleme ve doğrultma işlemleri de yapıyor. Referansları arasında Arçelik, Tofaş, Ford Otosan, Türk Traktör ve Aselsan gibi önde gelen sanayi kuruluşları yer alıyor.

Şirketin başında 13 yıldır Elif Tülay Korkmaz var

2012 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu başkanlığını Elif Tülay Korkmaz sürdürüyor.

İstanbul Üniversitesi mezunu olan Korkmaz, aynı zamanda TÜGİAD yönetim kurulu üyesi ve Türk-Amerikan İşadamları Derneği’nde Demir Çelik Komisyonu’nda görev yapıyor.